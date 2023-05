Per i vari segni zodiacali la giornata astrologica di mercoledì 10 maggio preannuncia diverse novità. Di seguito approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo del giorno con quelle che saranno le novità e i cambiamenti sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore è meglio non alimentare polemiche e lasciarsi scivolare le cose addosso. Ci sono complessivamente buone opportunità. Nel lavoro cercate di recuperare un po' di tranquillità.

Toro: nei sentimenti le coppie di lunga data potrebbero iniziare a pensare a come legalizzare un'unione, ci potrebbero essere però dei problemi più contingenti da affrontare adesso.

Nel lavoro - con Giove nel segno - arrivano nuove opportunità e collaborazioni.

Gemelli: a livello sentimentale se c'è da chiarire una questione che riguarda il passato sarà meglio evitare le discussioni. Nel lavoro alcune spese di troppo dovranno essere controllate.

Cancro: in amore è una giornata stancante, c'è bisogno di recuperare energia positiva adesso. A livello lavorativo questo è un momento che vi vede maggiormente agitati, le idee sono comunque da portare avanti.

Leone: per i sentimenti c'è da fare una scelta importante adesso, Giove sarà comunque attivo fino al prossimo mese e ciò aiuterà. Nel lavoro sono possibili dei momenti di confusione da superare. Al momento c'è in particolare una scelta è da portare avanti con determinazione.

Vergine: per i nati questo segno zodiacale in amore c'è bisogno di recuperare serenità e grazie alle stelle che sono della vostra parte questo sarà possibile. Nel lavoro se dovete proporre un progetto fatevi avanti e agite adesso perché potrebbe arrivare un periodo interessante.

Previsioni e oroscopo del 10 maggio 2023: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: in amore la situazione è di calo ma le cose andranno meglio dai prossimi giorni. Se una persona vi interessa fatevi avanti. Nel lavoro vi sono delle buone notizie in arrivo adesso, in particolare per chi sta aspettando l'esito di un progetto.

Scorpione: a livello amoroso fate attenzione alle relazioni parallele. In questo momento vi sentite maggiormente nervosi e agitati. Nel lavoro gestite bene questo momento e poi sarà possibile avere maggiore energia.

Sagittario: a livello sentimentale è una giornata interessante per chiarire eventuali discorsi rimasti in sospeso, potrebbe arrivare una buona notizia. Nel lavoro è comunque un momento migliore per portare avanti varie situazioni.

Capricorno: per i sentimenti è una giornata interessante, se ci sono situazioni da definire provate a parlare esplicitamente e saranno possibili dei chiarimenti. Nel lavoro c'è bisogno di calma, portate avanti le idee che nascono adesso.

Acquario: a livello amoroso potreste fare delle scelte importanti adesso, riuscirete anche a risolvere alcuni problemi.

Nel lavoro ci sono troppe situazioni da gestire, organizzatevi al meglio per non fare errori.

Pesci: in amore è un momento ideale per pensare a come legalizzare un'unione. Nel lavoro le idee che nascono ora saranno vincenti. Intanto sarà possibile anche risolvere un piccolo problema.