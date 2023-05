Nella giornata di giovedì 4 maggio 2023, l'Oroscopo vedrà delle ambizioni esaudite per il segno dell'Acquario e un ribasso considerevole per il segno del Cancro. I Pesci finalmente saranno in prima posizione, seguiti dal segno dell'Ariete.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 4 maggio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di giovedì 4 maggio: Pesci carico

1° Pesci: ora avere a che fare con degli impegni vi farò sentire più carichi, vivi e più forti che mai, a dispetto di una pigrizia che recentemente vi ha procurato non poche noie. Secondo l'oroscopo l'amore farà davvero qualche cosa che vi regalerà delle emozioni uniche.

2° Acquario: ci saranno ambizioni che per il vostro segno saranno sicuramente esaudite, per cui evitare le distrazioni in questo momento potrebbe significare non soltanto la riuscita di qualche progetto, ma anche di qualche affare molto redditizio dal punto di vista pecuniario.

3° Ariete: sarete pronti per effettuare degli slanci davvero considerevoli sul lavoro, facendo in modo che anche le sfide più difficili possano finalmente trovare una risoluzione adatta per compensare le vostre negligenze passate e trasformarle in punti di forza superiori alle aspettative.

4° Vergine: avrete una grande propensione per vivere dei momenti eccezionali con il partner e che potrebbero anche farvi sentire unici.

Finalmente avrete qualche novità anche con gli affari che potrebbero farvi guadagnare qualcosa in più rispetto alla norma.

Gemelli 'interattivo' con la squadra

5° Gemelli: avrete una squadra che in questa giornata saprà ascoltare i vostri consigli ma soprattutto dare il meglio di se stessa, anche con dei piccoli ostacoli che deve superare.

Secondo l'oroscopo potreste cavarvela alla grande in una situazione di vitale importanza.

6° Leone: questa giornata potrebbe essere davvero ostica in quanto portatrice di decisioni da prendere e di una situazione che dovrà necessariamente trovare una soluzione, secondo l'oroscopo. Avrete degli stimoli sul lavoro che potrebbero portarvi tante novità positive.

7° Scorpione: il vostro equilibrio è decisamente precario in questo momento, sarà molto meglio prendersi una pausa che possa farvi distrarre dal lavoro, ma anche dalla famiglia e da alcuni problemi personali. In serata vi sentirete decisamente meglio, secondo l'oroscopo.

8° Toro: il lavoro sarà ottimale, ma qualche volta i cali d'umore potrebbero fare la loro parte portandovi a non godere della compagnia delle amicizie e di essere disponibile nei confronti dell'amore. Potreste riscontrare qualche difficoltà che vi spingerà a fare qualche piccolo sacrificio.

Bilancia sottotono

9° Cancro: avrete delle oscillazioni nella classifica dell'oroscopo che probabilmente saranno indice di una forte instabilità emozionale, forse a causa di qualche diatriba con il partner o con un collega particolarmente difficile dal punto di vista caratteriale, secondo l'oroscopo.

10° Bilancia: sentirvi sottotono in questo periodo potrebbe essere piuttosto normale a causa della stanchezza sul lavoro, ma avrete anche a che fare con dei conti in sospeso che in famiglia sarà difficile digerire. Secondo l'oroscopo anche l'amore potrebbe non decollare a dovere.

11° Sagittario: la giornata di domani potrebbe stentare a decollare a causa di qualche turbolenza interna e non necessariamente dovrete fare qualche sacrificio per poterla migliorare. Sarà indicata una lunga pausa in cui potreste finalmente essere indulgenti con voi stessi.

12° Capricorno: il velo di inquietudine che potrebbe rendere davvero molto difficile questa giornata potrebbe essere rimosso se soltanto riusciste a fare qualche piccolo strappo alla regola. Avete del tempo libero per voi e per il partner però potrebbe essere molto difficile, in questo momento.