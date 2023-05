Appuntamento con le stelle anche per questa giornata di giovedì 4 maggio 2023. Scopriamo come andrà il periodo a livello sentimentale, lavorativo e salutare.

Ariete vi sentite stanchi in questo periodo di inizio maggio, non mancano dubbi in ambito lavorativo. In amore periodo più sereno rispetto al mese precedente.

Toro con la Luna in opposizione potrebbero esserci dei dubbi a livello sentimentale, alcune coppie potrebbero dover risolvere dei problemi. Nel lavoro alcune scelte potrebbero riversarsi contro di voi.

Gemelli con Venere dalla vostra parte potrete vivere un buon momento sentimentale, cercate però di non cedere a polemiche.

In ambito professionale dovrete impegnarvi di più per ottenere ciò che desiderate.

Cancro: in amore la giornata inizia in modo piacevole, i single del segno è possibile che facciano degli incontri. A livello professionale fate attenzione con le persone con cui collaborate, il periodo comunque è favorevole quindi.

Leone: con la Luna nel segno dovrete prestare attenzione a come vi comportate a livello sentimentale, alcune questioni potrebbero creare dei problemi. Nel lavoro non sarà semplice risolvere delle situazioni rimaste in sospeso dai mesi precedenti.

Vergine: in ambito sentimentale sarete chiamati a fare delle scelte, in questo periodo vi sentite nervosi. Nel lavoro alcune situazioni potrebbero non andare come vorreste.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali.

Bilancia: vi sentite particolarmente stanchi in questo periodo. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero non andare come vorreste. In ambito sentimentale dovrete trovare un accordo con la persona amata per poter portare avanti i vostri progetti di coppia.

Scorpione: con la Luna che entra nel segno non mancano le intuizioni a livello professionale.

In amore cercate di gestire le situazioni con calma, cercate dei momenti di relax con il partner.

Sagittario: nella giornata di giovedì 4 maggio i nati sotto questo particolare segno saranno chiamati a fare delle scelte importanti lavorative, alcune questioni vanno valutate al meglio. In amore ci sono stati dei cambiamenti negli ultimi tempi, non facili da gestire.

Capricorno: a livello sentimentale potrete recuperare se ci sono state delle problematiche negli ultimi tempi con il partner. Nel lavoro riuscirete ad avere dei riscontri che attendete da tempo.

Acquario: per i nati sotto il penultimo segno zodiacale la giornata di giovedì 4 marzo sarà caratterizzata da piccole polemiche in ambito sentimentale, sarete chiamati a risolvere delle problematiche. A livello professionale in arrivo delle novità.

Pesci: in amore periodo in cui sarete chiamati a fare delle scelte. In ambito professionale è possibile andare incontro a nuovi incarichi che potrete gestire al meglio.