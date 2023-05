Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 29 maggio al 4 giugno invitano i nati sotto il segno dell'Ariete a pensare di più a sé. I Sagittario hanno delle questioni in sospeso.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: ci sono delle questioni sulle quali proprio non riuscite a soprassedere. In amore siete molto aperti e socievoli verso l'inizio della settimana, ma verso la fine potrebbero esserci dei problemi.

11° Leone: si prospettano giornate molto impegnative dal punto di vista professionale. Ci sono diverse questioni da mettere a posto prima di poter tirare un sospiro di sollievo.

10° Toro: in questi giorni potreste essere un po' pensierosi. Cercate di allontanare i pensieri negativi e di concentrarvi solamente su quelli positivi e che sono in grado di apportare vantaggi alla vostra vita.

9° Bilancia: l'Oroscopo della settimana vi invita a prendere un po' meno sul serio le critiche. Spesso siete spinti a credere che il giudizio delle persone che vi circondano sia l'unico a contare davvero, ma non è così.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: le previsioni dell'oroscopo dal 29 maggio al 4 giugno rivelano che ci sarà spazio per i nuovi incontri. Sia in amore sia nel lavoro sono favorite le interazioni sociali.

7° Scorpione: siete tra i segni più vendicativi dello zodiaco.

Se subite un torto, potete anche perdonare, ma difficilmente riuscirete a dimenticare e questo, prima o poi, verrà fuori.

6° Pesci: ci sono occasioni che andrebbero colte al volo. La luna che è stata contraria nei giorni scorsi, finalmente torna ad essere nel vostro segno. Approfittate di questo momento per compiere qualche passo importante.

5° Acquario: in amore è importante essere chiari e non lasciare che certe occasioni sfuggano di mano solamente per paura di rischiare. Mettetevi in gioco e non ve ne pentirete.

Oroscopo segni fortunati dal 29 maggio al 4 giugno

4° in classifica Ariete: ci sono giorni in cui vi sentite particolarmente carichi e pieni di voglia di fare.

Cercate di approfittare dei momenti positivi per sbrigare le faccende più noiose. Non dimenticate di pensare a voi.

3° Gemelli: in amore siete favoriti. Non siate troppo chiusi in voi stessi i quanto c'è un'ottima Venere in questi giorni. Uscite il più possibile e datevi da fare sia dal punto di vista sentimentale sia professionale.

2° Cancro: le previsioni dell'oroscopo dal 29 maggio al 4 giugno vi esortano ad essere risoluti. Se dovessero capitarvi degli intoppi sul lavoro, cercate di risolverli con calma.

1° Capricorno: siete dinamici e propositivi nel lavoro. Vi aspettano giorni molto impegnativi, ma altrettanto sodisfacenti, quindi, cercate di darvi da fare e non arrendetevi mai.