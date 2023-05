Le previsioni dell'oroscopo del 31 maggio invitano i nati sotto il segno dell'Ariete a essere più liberi. I Sagittario non sono rancorosi, mentre i Gemelli devono guardarsi attorno.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Gemelli: ci sono delle proposte lavorative alle quali state lavorando da un po' di tempo. Giornata molto interessante in ambito sentimentale, ma ci sono delle divergenze da appianare.

11° Sagittario: non siete persone rancorose. Solitamente dimenticate con facilità i torti subiti. A ogni modo le persone che vi circondano potrebbero non pensarla come voi.

10° Cancro: le previsioni dell'Oroscopo del 31 maggio invitano i nati sotto questo segno a essere un po' più audaci. Nel lavoro si stanno per aprire delle strade molto interessanti, siate scaltri.

9° Capricorno: buon momento per iniziare a dare vita a un progetto a cui tenevate particolarmente. Ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere predisposti ad accettarle.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Leone: siete un po' chiusi in amore e questo potrebbe causare qualche malumore. Ricordate che se avete delle cose dentro è il caso di liberarsene per stare bene.

7° Bilancia: ci sono dei cambiamenti all'orizzonte che riguardano sia la sfera professionale che quella personale.

Non siate troppo impazienti e date tempo al tempo: nel lavoro ci vuole ingegno.

6° Vergine: dovete cercare di sviluppare un po' di più la creatività. In amore l'importante è aprirsi e allargare i propri orizzonti. Non siate troppo timorosi su alcune scelte da prendere. L'oroscopo del 31 maggio vi esorta a gettarvi a capofitto sulle cose.

5° Scorpione: siete stati un po' tesi nei giorni scorsi, ma adesso potete recuperare. In amore bisogna essere un po' più permissivi e lasciarsi andare in modo da non incappare in scocciature.

Oroscopo segni fortunati del 31 maggio

4° in classifica, Ariete: siete persone molto concrete, che difficilmente si concedono grilli per la testa.

In certi casi, però, è necessario liberarsi un po' di più di sovrastrutture e agire in modo più libero.

3° Toro: cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Sono previste delle novità anche sul fronte dei sentimenti. Forse una persona che non vi aspettavate potrebbe spiazzarvi.

2° Acquario: i nati sotto questo segno hanno bisogno di un po' di relax. Non siate troppo rigidi in certe situazioni: scioglietevi e lasciatevi andare.

1° Pesci: l'oroscopo del 31 maggio vi invita a cogliere al volo delle opportunità. In amore e nel lavoro è necessario tenere sempre gli occhi ben aperti: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.