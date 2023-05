Le previsioni dell'oroscopo provano a dare consigli per affrontare al meglio la settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2023. Le prime giornate del periodo si riveleranno positive per i nati sotto al segno dell'Ariete, seguiti da un Leone che, nonostante gli indizi ottimali, dovrà fare attenzione a dove muovere i propri passi. Periodo incerto per il segno dello Scorpione, mentre una passeggera tranquillità accompagnerà il segno zodiacale dei Pesci in quasi tutte le giornate della settimana.

Di seguito, l'Oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - l'oroscopo di questa settimana di transizione sembra anticipare l'arrivo di giornate interessanti e cariche di energia per i nati sotto al segno dell'Ariete. Qualche buona notizia sta per sopraggiungere portando aria di novità. Mettere da parte i pensieri negativi e mostrare di che pasta si è fatti aiuterà a realizzare uno dei propri sogni. Anche in ambito lavorativo sembra muoversi qualcosa di positivo ed ottimale.

Toro - la serenità potrebbe accompagnare il segno del Toro lungo tutto il periodo in questione. Fortuna e positività si muovono accanto al Toro, seguendolo e portando novità e proposte tanto allettanti quanto interessanti. Riuscire a gettare fondamenta stabili per il futuro non è mai stato così semplice.

Attenzione, però, a non accantonare troppo amicizie e rapporti interpersonali.

Gemelli - un periodo apparentemente piatto è quello che sta per arrivare. Perdersi in troppi pensieri, viaggiando spesso con la mente non aiuterà a trovare il giusto equilibrio tra la vita reale e quella immaginaria. Fare attenzione a ciò che si ha fra le mani, cimentandosi nei propri hobby ed in quelli che sono gli incarichi lavorativi assegnati aiuterà a far transitare rapidamente le varie giornate ottenendo ottimi risultati.

Cancro - l'oroscopo preannuncia il sopraggiungere di giornate interessanti. In ambito lavorativo non ci sarà nulla di cui doversi preoccupare, ma solo promozioni e buone notizie da accogliere a braccia aperte. In amore, invece, si dovrà fare attenzione alle persone che decideranno di tornare alla riscossa. Vagliare attentamente tutte le ipotesi aiuterà a non prendere "un muro in faccia" come sempre.

Leone - si potrà finalmente godere di qualche attimo di tranquillità, ma è comunque consigliabile non abbassare mai la guardia. Le buone notizie sono quasi all'ordine del giorno, ma alcune di esse potrebbero essere accompagnate da problematiche inizialmente impercettibili.

Vergine - nonostante gli astri sembrano essere dalla parte di questo segno zodiacale, l'oroscopo non riesce a scorgere chiaramente le varie giornate. La nuova settimana segnerà sicuramente la fine di un mese e l'inizio di un altro, ma non tutto ciò che si presenterà agli occhi dei nati sotto al segno della Vergine sarà positivo. La mente continuerà a vagare in cerca di qualcosa di non ben specificato, nonostante la piacevole compagnia.

Previsioni e oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - si preannunciano giornate interessanti all'orizzonte. Vari impegni si susseguiranno lungo il cammino, ma grazie alla grinta ed alla forza di volontà di questo segno zodiacale, si potranno collezionare varie vittorie. Questa nuova settimana si fa portatrice di novità interessanti ed occasioni che non devono andare perdute. Provare qualcosa di nuovo, sperimentare, aiuterà a comprendere meglio sé stessi e quelli che sono i propri limiti.

Scorpione - l'incertezza potrebbe fare capolino nelle prossime giornate, rendendo alcuni un po' insicuri. Qualche nota di negatività accompagnerà ogni ambito, da quello lavorativo a quello sentimentale, impedendo il realizzarsi di molti sogni nonostante le varie possibilità presenti.

Chiedere aiuto alle persone care non è un segno di sconfitta, ma un modo per riuscire ad allontanare i pensieri negativi e recuperare la fiducia in sé.

Sagittario - l'oroscopo della settimana preannuncia il sopraggiungere di una carica energetica non indifferente. Realizzare i propri sogni e raggiungere alcuni degli obbiettivi prefissati non sarà affatto complicato, ma sarà necessario mantenere la calma e non farsi prendere dalla fretta per evitare di combinare qualche disastro. Buone notizie anche in ambito sentimentale.

Capricorno - le ultime giornate del mese di maggio sono in grado di lasciare buone notizie nelle mani del mese che sta per nascere. Qualche momento di negatività potrebbe sorgere anche per il segno del Capricorno, ma grazie alla vicinanza delle persone amate lo si potrà superare egregiamente.

Volete provare nuove esperienze? Sarebbe un modo ottimale per recuperare gran parte della fiducia nelle proprie capacità.

Acquario - questa nuova settimana porterà alla luce una creatività quasi innata. Non tutti potrebbero essere sorpresi da ciò che potrebbe accadere, ma qualcuno potrebbe avere la possibilità di fare uno o più passi in avanti nella scalata della carriera lavorativa proprio grazie alla scoperta di questa "nuova" capacità. Anche in amore si potrà contare sulla presenza quasi perenne di alcuni astri.

Pesci - la voglia di evadere dalla realtà si farà sempre più forte nonostante la serenità accompagni le varie giornate. Riuscire ad affrontare le giornate lavorative, o quelle scolastiche, potrebbe non essere semplice a causa dei vari pensieri che potrebbero affollarsi nella mente e, proprio per questo motivo, sarà necessario tirar e un lungo sospiro per allontanare quanto di negativo si sta avvicinando. Affidarsi all'amore e alle cure del partner non sarà scontato, ma aiuterà.