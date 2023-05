Nella giornata di giovedì 25 maggio 2023, l'Oroscopo vedrà il segno del Cancro alla prima posizione nella classifica, mentre ritornerà in testa il segno dell'Acquario. Le tensioni si faranno più accentuate in famiglia per il segno del Pesci.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 25 maggio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di giovedì: Cancro in testa

1° Cancro: finalmente riscoprirete qualche vicenda che con tutta probabilità potrebbe migliorare sensibilmente il vostro lavoro e tutto ciò che è legato agli affari. Ora avrete così tante occasioni che avrete soltanto l'imbarazzo della scelta.

Secondo l'oroscopo, avrete degli apprezzamenti decisamente sentiti dalla persona amata.

2° Acquario: avrete dei cambiamenti che vi aiuteranno ad uscire da una situazione di stallo permanente, sia sul lavoro che con l'amore. Fare qualcosa di inedito che possa valorizzare il vostro tempo libero e facilitare anche qualche progetto in essere. Arriveranno i guadagni che stavate aspettando.

3° Leone: l'ottimismo ritornerà a livelli eccezionali grazie ad una amicizia speciale che vi ridarà quella vitalità di cui siete ottimi rappresentanti. Secondo l'oroscopo, le questioni lavorative prenderanno una piega molto più semplice rispetto al solito, mentre in amore si creeranno delle intese anche con i figli.

4° Scorpione: qualche passo in avanti nella vostra storia d'amore vi renderà sempre più partecipi della felicità dell'altro, sperimentando anche una interazione fatta di dialogo sincero e molto più diretto. Secondo l'oroscopo avrete anche del riposo in più dal lavoro rispetto alla norma.

Amicizie forti per Gemelli

5° Vergine: sarete al centro dell'attenzione della squadra di lavoro, perché sarete in grado di supportare anche il progetto più difficile da portare a termine senza vacillare un attimo.

Il clima di distensione in famiglia vi farà sentire più tranquilli, ma al tempo stesso si presenteranno altre responsabilità.

6° Gemelli: emergerà qualche problematica in famiglia che potrebbe risolversi nel giro di poche ore, se sarete disposti a collaborare. In ambiente lavorativo le cose potrebbero essere più semplici grazie alla presenza di complicità e anche di una amicizia molto forte.

7° Toro: prendervi una pausa potrebbe rallentare il vostro lavoro, soprattutto la vostra aspettativa su un determinato progetto che probabilmente potrebbe portarvi altri profitti. Secondo l'oroscopo potreste avere qualche contrasto lieve in ambiente lavorativo.

8° Ariete: questa giornata sarà illuminata da una prospettiva molto positiva sul piano professionale, mentre il vostro ottimismo sta lentamente prendendo quota e sta ridando vigore anche a qualche progetto in essere che merita di essere concluso il prima possibile.

Incomprensioni per Pesci

9° Bilancia: il lavoro potrebbe essere ostacolato da altri fattori che in un certo senso stanno rallentando i vostri progetti personali. Secondo l'oroscopo l'allegria potrebbe essere una vera e propria ancora di salvezza a dispetto di qualche diverbio con una persona importante.

10° Capricorno: dovrete cercare di mantenere la calma in alcune situazioni che per il momento la richiedono, anche alla luce di altri impegni che potrebbero incrementare la vostra mole di lavoro. In questo momento l'amore non sarà contemplato, e il dialogo in famiglia non sarà molto costruttivo.

11° Sagittario: si creeranno delle incomprensioni sia in famiglia che all'interno della cerchia dei colleghi. Purtroppo si farà strada una sensazione di inadempimento di qualche dovere che avete procrastinato troppo a lungo. Vi conviene fare qualcosa per rimediare.

12° Pesci: avrete delle incomprensioni che potrebbero protrarsi a lungo nel corso di questa giornata. Con la famiglia le tensioni potrebbero portarvi ad isolarvi per un po' e ridare ai vostri pensieri quella libertà di un tempo. Dovrete cercare di essere più parsimoniosi con le finanze.