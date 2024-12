L'oroscopo del weekend del 21 e 22 dicembre prevede tanta gentilezza nei nati Capricorno, che potranno contare su un bel Sole mentre il Leone potrebbe essere un po’ imbronciato a causa di Venere in quadratura. I nati Vergine avranno stima di sé, mentre i Pesci non dovranno essere precipitosi in quel che fanno.

Previsioni dell'oroscopo del weekend 21-22 dicembre segno per segno

Ariete: il penultimo weekend dell'anno non sarà così male per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere in sestile dal segno dell'Acquario, godrete di una piacevole intesa con il partner.

Sarete in grado di capirvi al volo, e trascorrere bei momenti insieme. Sul posto di lavoro vi piacerà molto essere il primo della classe. Con il supporto di Marte e Mercurio, non ne sbaglierete una. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in trigono dal segno della Vergine vi aiuterà a comprendere meglio il vostro rapporto in questo weekend di dicembre. Ci sarà ancora un po’ di tensione tra voi e il partner, ma in questo periodo, sarete più aperti e comprensivi. Sul posto di lavoro gli astri lasciano prevedere una giornata costruttiva, ma comunque impegnativa. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ottima in questo fine settimana per natalizio. Il vostro carisma e il vostro fascino vi aiuteranno a costruire un rapporto più affiatato, grazie anche a Venere in trigono.

Nel lavoro dovrete dedicare più tempo alle vostre mansioni, ma soprattutto, dovrete comprendere quali sono davvero le vostre priorità. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un fine settimana tutto sommato tranquillo per la vostra relazione di coppia. Ci sarà una buona intesa tra voi e il partner, ma anche un po’ d'impegni da portare a termine in vista del Natale.

Sul posto di lavoro avrete alcuni progetti da termine. Attenzione a non farvi prendere dalla fretta, dimostrando superficialità. Voto - 8️⃣

Leone: con Venere in opposizione dal segno dell'Acquario, non sarete sempre così affabili nei confronti del partner. Le stelle vi invitano a gestire con attenzione i vostri rapporti personali, ed evitare di essere sempre imbronciati.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno bene, anche se forse state dedicando un po’ troppa attenzione al lavoro, soprattutto in questo periodo di festa. Voto - 6️⃣

Vergine: avrete una grande autostima in questo fine settimana di dicembre, grazie in particolare al Sole e alla Luna in buon aspetto. Single oppure no, con un po’ di fortuna potreste riuscire a fare colpo verso la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere un atteggiamento ottimista, anche quando le cose non vanno così bene. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarete capaci di gestire bene le vostre mansioni grazie al sostegno di stelle come Marte e Mercurio. Avrete cura dei vostri affari, e il duro lavoro verrà sempre ripagato.

In amore potrete contare sulla buona posizione di Venere, ma attenzione alla posizione del Sole, che potrebbe portare a volte momenti di incertezza nel vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali sottotono in ambito sentimentale secondo l'Oroscopo. Ci saranno alcune questioni spinose da risolvere con il partner. Affidatevi alla Luna e al Sole in buon aspetto per cercare di risollevare il vostro rapporto. Sul posto di lavoro avrete la necessità di nuove idee e progetti, che possano stimolarvi e portare entrate economiche. Voto - 7️⃣

Sagittario: questo fine settimana non sarà affatto male per quanto riguarda i sentimenti. Venere vi sorriderà dal segno dell'Acquario, portando una piacevole intesa tra voi e la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro sarà importante portare a termine certe questioni, e con il sostegno di stelle come Marte e Mercurio riuscirete nel vostro intento. Voto - 9️⃣

Capricorno: dimostrerete tanta gentilezza verso le persone che amate in questo periodo. Il Sole e Luna porteranno luce nella vostra vita quotidiana, ma soprattutto buoni momenti da condividere. In campo professionale avrete le potenzialità per raggiungere il successo che meritate. Dovrete però mantenere alta la concentrazione. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale ben allineata nei vostri confronti durante questo fine settimana. Vi avvierete verso delle feste davvero serene grazie a questo cielo, soprattutto in amore, grazie alla presenza benefica di Venere nel vostro segno.

Riguardo il lavoro le buone notizie non vi mancheranno. Avrete soltanto bisogno di trovare le energie necessarie. Voto - 8️⃣

Pesci: attenzione a non essere troppo precipitosi in quel che fate in questo periodo. Sarà un momento importante per i vostri progetti, ma con Mercurio e Giove contro, potreste commettere facilmente degli errori. Attenzione anche in campo amoroso. Nonostante Venere sia favorevole, con la Luna in opposizione dal segno della Vergine, potreste avere degli eccessi verso il partner, che non faranno bene al vostro rapporto. Voto - 6️⃣