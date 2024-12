L'oroscopo della giornata di venerdì 20 dicembre prevede un Capricorno più audace in campo sentimentale, pronto a conquistare il cuore della persona che ama, mentre l'Acquario sarà più affascinante grazie a Venere. I nativi Gemelli e Sagittario non saranno così affiatati verso il partner, mentre l'ambizione spingerà i nativi Ariete a trovare soluzioni adeguate per i propri progetti.

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 20 dicembre e pagelle

Ariete: giornata di venerdì piacevole in ambito amoroso per voi nativi del segno. Venere alimenterà il vostro rapporto con buone emozioni da condividere, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In campo professionale questo venerdì si prospetta positivo per i vostri affari grazie a Mercurio e Giove, che porteranno buone idee e un po’ di fortuna, ma soprattutto grandi ambizioni. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in Vergine vi aiuterà ad ammortizzare questo periodo un po’ cupo in amore. Anche se il vostro rapporto sarà rigido, in questo venerdì di dicembre potreste incontrare il parere della persona che amate. Sul posto di lavoro non sarete forse tra i migliori del vostro settore, ma dimostrerete un'ottima costanza nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale in calo per quanto riguarda i sentimenti. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno della Vergine potrebbero esserci delle discussioni da risolvere, fortunatamente non così gravi.

Nel lavoro il periodo non sarà così proficuo, sarà necessario un intervento deciso per poter risalire la china. Voto - 6️⃣

Cancro: questo venerdì di dicembre si prospetta interessante per la vostra vita sentimentale grazie alla Luna in sestile. Ci terrete molto a vivere un rapporto maturo e stabile, ma per farlo dovrete guadagnarvi la fiducia del partner, evitando anche atteggiamenti esagerati.

Nel lavoro sarete mossi da buone idee e buone intenzioni, ma vi serviranno anche buone risorse per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Leone: periodo meno coinvolgente in amore ora che la Luna lascerà il vostro segno zodiacale. Questa fase instabile della vostra relazione di coppia, proprio vicino Natale, non farà bene al vostro rapporto, che potrebbe incrinarsi del tutto o al contrario ripartire.

Bene invece il lavoro, grazie alle buone idee di Mercurio e la grande energia di Marte. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un venerdì di dicembre in cui vi sentirete più affiatati e vicini alla persona che amate grazie al passaggio della Luna nel vostro segno zodiacale. Emozioni elettriche e una buona intesa vi terranno uniti alla vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di buone intuizioni per riuscire a confezionare progetti ben fatti. Voto - 8️⃣

Bilancia: la vostra pazienza e comprensione verso il partner vi permetterà di vivere un rapporto appagante, ma soprattutto affiatato e maturo, grazie soprattutto alla posizione favorevole del pianeta Venere.

Se siete single non aspettate se i vostri sentimenti sono chiari e provate a farvi avanti. In campo professionale la vostra cura dei dettagli potrebbe fare la differenza in quel che fate. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali in rialzo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna vi aiuterà a vedere il vostro rapporto in modo più chiaro, ma di forti emozioni al momento non se ne parla considerato Venere in quadratura. Sul posto di lavoro sarete abbastanza razionali nei vostri progetti, ragionando su quello che potete e quello che non potete realizzare con le vostre risorse. Voto - 7️⃣

Sagittario: non sarà un venerdì perfetto in amore considerato la Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, potrebbe esserci qualche discussione di troppo, che andrà ad alterare l'intesa tra voi e la persona che amate.

Il lavoro continuerà ad essere soddisfacente, anche se potreste mancare di entusiasmo. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna in trigono dal segno della Vergine dimostrerete maggiore audacia in amore secondo l'Oroscopo. Single oppure no, questo periodo pre natalizio potrebbe essere l'ideale per farvi avanti e mostrare le vostre emozioni alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro preferirete andare sul sicuro e non sbilanciarvi troppo in quel che fate. Voto - 8️⃣

Acquario: Venere in congiunzione al vostro cielo porterà fascino in questo periodo. Non vi farete mancare nulla per godere di un rapporto stabile, ma soprattutto appagante. In ambito professionale potreste anche permettervi di rallentare un po’ e riprendere fiato, considerato anche Marte in cattivo aspetto.

Voto - 8️⃣

Pesci: periodo meno caloroso del solito in amore a causa della Luna in opposizione. A volte potrebbero esserci delle discussioni con il partner, che non dovrete espandere per evitare spiacevoli conseguenze. In ambito lavorativo siate prudenti nelle vostre mansioni. Giove e Mercurio in quadratura potrebbero portarvi facilmente fuori strada. Voto - 6️⃣