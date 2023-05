Il secondo weekend del mese di maggio prende il via per tutti i nativi, di seguito leggiamo le previsioni e l'oroscopo del 13 maggio 2023 con le indicazioni astrologiche e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore ci sono delle priorità da rispettare adesso, fate attenzione alle dispute in questa fase, meglio mantenere la calma. Nel lavoro attenzione ai progetti del momento e alle spese di troppo.

Toro: per i sentimenti Luna che torna favorevole, le coppie che vogliono portare avanti dei progetti dovranno agire adesso.

Le emozioni che vivete in queste ore saranno importanti. Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte, se c'è un accordo non siate troppo puntigliosi.

Gemelli: a livello sentimentale sarete preoccupati in questa giornata, gli incontri non andranno come volevate. Nel lavoro cercate di essere più cauti con le parole, le questioni economiche potranno essere un problema.

Cancro: in amore Luna in ottimo aspetto, per questo motivo le relazioni saranno più semplici da gestire. Nel lavoro diverse soluzioni, Giove torna positivo a breve.

Leone: a livello sentimentale rispetto agli ultimi giorni va meglio e siete in recupero. Nel vostro cuore vivranno nuove emozioni. Nel lavoro è importante cercare di risolvere un problema di tipo economico con maggiore determinazione.

Vergine: a livello amoroso Luna in opposizione porta dei momenti di calo, Venere a breve però tornerà favorevole e nelle prossime ore aiuterà. Nel lavoro possibili discussioni, ma le attività in essere sono comunque da portare avanti.

Previsioni e oroscopo del 13 maggio 2023: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore fine settimana che promette bene, le sensazioni che vivrete saranno positive.

Nel lavoro cercate di risolvere un problema visto che le stelle aiutano.

Scorpione: in amore momento di recupero rispetto alle ultime ore, la giornata sarà di crescita. Nel lavoro qualcuno potrà essere contro di voi, ma la situazione comunque è intrigante.

Sagittario: a livello amoroso giornate di grande nervosismo ma nulla di grave, cercate di risolvere qualche problema personale.

Nel lavoro meglio evitare di fare troppo, la Luna vi invita a non stancarvi.

Capricorno: per i sentimenti Luna in buon aspetto che porta momenti di vantaggio e una fase di recupero. Momento che vi inviterà a confrontarvi di più. Nel lavoro Marte in opposizione parla di continue dispute.

Acquario: a livello amoroso qualcuno potrebbe essere distante da voi, momento di maggiore intolleranza. Nel lavoro maggio è un mese che permette di ottenere tutto in tempi brevi.

Pesci: in amore sfruttate questo fine settimana per parlare con la persona amata dato che i pianeti sono nel segno e aiutano. Nel lavoro pensieri interessanti, potreste rilanciare un progetto tenuto finora in stand by.