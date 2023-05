L'Oroscopo di domenica 21 maggio annuncia una giornata ricca di sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a svelare tutti i segreti dei segni, con particolare attenzione verso la vita sentimentale e sociale. I pianeti, in base ai transiti astrologici, influiscono sui diversi aspetti della quotidianità.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 21 maggio 2023.

Oroscopo di domenica 21 maggio: la classifica

Gemelli (1° posto): l'assetto astrale sarà dalla vostra parte. La giornata inizierà nel migliore dei modi grazie alla vostra determinazione. Avrete voglia di mettervi in gioco e di essere partecipi nella vita delle persone care.

La famiglia e gli amici non potranno fare a meno di accogliervi a braccia aperte.

Capricorno (2° posto): vi dedicherete alla forma fisica. Cercherete di riprendere a fare esercizio e di tornare a seguire una dieta bilanciata. I risultati saranno visibili fin da subito. Avrete molta più energia e condurrete una vita più produttiva. Riuscirete a coinvolgere anche il partner.

Scorpione (3° posto): vi distinguerete dagli altri per il vostro spirito d'iniziativa. Avrete sempre qualcosa da raccontare agli altri, grazie alle esperienze vissute in passato. Sarete aperti con il partner, ma non gli racconterete tutto. Preferirete tenere alcuni aspetti solo per voi.

Sagittario (4° posto): questa giornata sarà piuttosto tranquilla.

Godrete di ogni momento, cercando di assaporare le emozioni vissute con il partner e i confronti avuti con gli amici. Inizierete anche a organizzarvi per affrontare al meglio l'inizio della nuova settimana.

Toro (5° posto): smetterete di porvi troppe domande. Vorrete solo stare accanto al partner e mettere al primo posto le esigenze di coppia.

Sarete determinati a far andare bene le cose, anche se non sarà facile far cambiare idea alle persone e liberarle dai pregiudizi.

Leone (6° posto): vi metterete alla ricerca di nuove passioni. Avrete bisogno di qualcosa che vi distragga dalla routine di tutti i giorni. In parte avrete successo, ma sarà necessario più tempo per farvi un'idea chiara della situazione.

Non sarete molto interessati ai rapporti romantici.

Ariete (7° posto): non riuscirete a rilassarvi in alcun modo. Nonostante la presenza del weekend, continuerete a pensare al vostro lavoro e al modo per aumentare la produttività. Amici e parenti cercheranno di farvi cambiare argomento ma il loro contributo non sarà molto utile.

Pesci (8° posto): rimarrete sorpresi dagli eventi del giorno. Non tutti, però, saranno positivi. Avrete bisogno di analizzare bene le diverse situazioni per capire come reagire. Per fortuna, non verrete lasciati soli. Il partner e gli amici saranno pronti ad accompagnarvi in ogni momento.

Vergine (9° posto): vi imporrete sulle decisioni del partner. Vorrete solo proteggerlo da eventuali imprevisti, ma la sua reazione non sarà delle migliori.

L'oroscopo del 21 maggio vi consiglia di provare a spiegarvi senza utilizzare toni eccessivamente accesi.

Bilancia (10° posto): assisterete a un cambiamento repentino all'interno della vostra quotidianità. Non sarete molto contenti di questo, soprattutto perché non avete avuto modo di prepararvi. Sarà importante affrontare tutto con estrema cautela. Le persone care vi capiranno.

Cancro (11° posto): farete molta attenzione a quello che direte perché non vorrete essere fraintesi. Comunicherete in modo chiaro e inequivocabile. Nonostante questo, alcune persone tenderanno a mettere in dubbio le vostre intenzioni. Non sarà affatto piacevole.

Acquario (12° posto): non vi rivedrete più nelle opinioni del partner. Questa giornata non sarà molto positiva per il rapporto di coppia. Deciderete di prendere le distanze per non far scoppiare litigi, ma la persona amata potrebbe non condividere questa scelta.