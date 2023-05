Prende il via l'ultima settimana del mese di maggio per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito arrivano le previsioni e l'oroscopo per la giornata del 22 maggio con quelle che saranno le novità astrologiche e le novità dall'Ariete ai Pesci e i cambiamenti sia in amore sia nel lavoro.

Ariete: in amore giornata che porta qualche momento di agitazione, per questo motivo in una coppia è meglio fare un passo alla volta. Nel lavoro nei rapporti ci vorrà maggiore pazienza, qualcosa potrebbe non andare.

Toro: per i sentimenti Luna favorevole che potrete sfruttare anche per i nuovi incontri, nuove opportunità di crescita.

Nel lavoro i contatti che nascono in questi giorni sono interessanti per costruire qualcosa di bello.

Gemelli: a livello sentimentale se una relazione al momento non va meglio fare chiarezza visto che il Sole è nel segno e aiuta. Nel lavoro c'è da risolvere un problema o quantomeno arrivare ad un accordo.

Cancro: in amore se qualcosa da dire agite adesso perché la Luna si trova nel segno, avete voglia di fare comunque qualcosa in più. A livello lavorativo se volete fare una scelta importante questi sono giornate migliori.

Leone: a livello sentimentale c'è bisogno di qualcosa di nuovo, le storie che rinascono in questo periodo dell'anno sono favorite. Nel lavoro qualche problema potrà nascere, soprattutto dal punto di vista economico.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore in questi giorni meglio rispetto agli inizi del mese, tutto al momento è più chiaro. Nel lavoro ritrovate nuove sfide che potranno essere superate.

Bilancia: in amore fase di tensione che resta attiva, attenzione per questo motivo ai rapporti in questa giornata. A livello lavorativo, anche se le cose stanno cambiando in queste ore vi sentite più stanchi.

Scorpione: per i sentimenti i contrattempi dovranno essere evitati perché andranno ad influenzare i rapporti di coppia. Nel lavoro vi sentite più forti, alcune persone però potranno essere contro di voi.

Sagittario: a livello amoroso gli incontri in questa giornata saranno interessanti grazie a Venere favorevole, ci sono dei momenti di recupero.

Nel lavoro potreste perdere la pazienza per motivi banali, le stelle comunque promettono riscontro immediato.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale momento di recupero ed emozioni, situazione astrologica interessante anche per avere qualche occasione in più ed essere più decisivi. Nel lavoro Marte è in opposizione, ma tante novità si stanno sbloccando.

Acquario: per i sentimenti siete presi da diverse questioni al momento, per questo motivo fase di tensione e nervosismo che non manca. Nel lavoro tutte le novità dovranno essere affrontate con prudenza.

Pesci: in amore situazione astrologica interessante per coloro che vogliono concedersi qualcosa di nuovo, dovete decidere se continuare comunque una relazione o meno. Nel lavoro fase di recupero, valutate bene tutto quello che arriva.