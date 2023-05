L'oroscopo di lunedì 22 maggio ha in serbo tante novità. Le previsioni zodiacali sono così pronte a svelare i dettagli sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni astrologici.

L'assetto astrale influenzerà la quotidianità di ogni profilo, condizionando interessi e reazioni. La classifica, inoltre, farà chiarezza sul posizionamento generale.

Previsioni zodiacali del 22 maggio: la classifica

Pesci (1° posto): sarete aperti a nuove esperienze. Vi piacerà uscire dalla vostra zona sicura per avventurarvi in situazioni ancora tutte da esplorare.

Questo vi consentirà di crescere sia a livello personale che lavorativo. Inoltre, il dialogo con gli altri avrà un forte impatto su di voi.

Leone (2° posto): amerete le sorprese, soprattutto in ambito sentimentale. Non potrete fare a meno di ricoprire il partner di attenzioni. Il rapporto di coppia, questa settimana, partirà con il piede giusto. Finalmente, vi sentirete ascoltati e tenuti in grande considerazione.

Sagittario (3° posto): non ci saranno dubbi sulle vostre inclinazioni personali. Sarete pronti a mettervi in gioco per far prevalere parti inesplorate del vostro carattere. Vi renderete conto di poter fare ancora molto dal punto di vista lavorativo. L'importante sarà adottare il giusto approccio.

Capricorno (4° posto): potrebbe essere il momento giusto per prendere una decisione definitiva in ambito lavorativo. Le previsioni zodiacali del 22 maggio vi consigliano di agire senza timore. Solo facendo appello a tutte le vostre forze vi renderete conto di poter brillare indisturbati.

Bilancia (5° posto): Il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner.

Vi sembrerà di vivere una dolcissima favola d'amore. Condividerete ogni esperienza e vi dedicherete a pianificare le prossime mosse. Vi sentirete leggerti, pronti per affrontare nuove avventure di coppia.

Gemelli (6° posto): deciderete di concentrarvi sui vostri progressi lavorativi. Avrete tante aspirazioni, soprattutto in ambito finanziario.

Non sarete pronti per fare investimenti importanti, ma potrebbe essere il momento giusto per provare a migliorare la situazione economica tramite un secondo impiego.

Cancro (7° posto): la vostra sensibilità non vi consentirà di farvi un'idea completa della situazione. Sarete troppo concentrati sui sentimenti degli altri, senza tenere in considerazione il benessere personale o quello lavorativo. Attenzione a non esagerare con la disponibilità.

Scorpione (8° posto): riporrete la vostra fiducia in una persona che vi lascerà con l'amaro in bocca. Non sarà una bella sensazione, soprattutto dopo tutti i discorsi che avete fatto insieme. Le previsioni zodiacali del 22 maggio vi consigliano di non rimanere in silenzio.

Toro (9° posto): in amore rimarrete in disparte. La paura di essere coinvolti in situazioni poco piacevoli avrà la meglio. Non vorrete ricevere nuove delusioni o dover gestire sentimenti ancora poco definiti. Per il momento, preferirete mantenere un profilo basso e non affrontare l'argomento.

Vergine (10° posto): questo lunedì sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti, vi sentirete pieni di energia mentre, in altri, avrete bisogno di un grande supporto emotivo. Vi occuperete solo parzialmente dei vostri progetti e i risultati lasceranno un po' a desiderare.

Acquario (11° posto): la famiglia non sarà molto generosa con voi. Tenderà ad accusarvi di ogni più piccolo errore e a non ascoltare le vostre ragioni.

Questo darà vita a un clima complesso da gestire, caratterizzato da scontri e accesi dissapori. Gli amici proveranno ad aiutarvi.

Ariete (12° posto): questa settimana non inizierà nel modo desiderato. Non riuscirete a fare progetti a lungo termine. Resterete bloccati davanti ai primi ostacoli, cercando di liberarvi da situazioni eccessivamente opprimenti. Per il momento, le vostre richieste di aiuto non troveranno risposta.