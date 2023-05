La nuova giornata in arrivo conclude la prima settimana di maggio per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo l'oroscopo e le stelle su amore, salute e lavoro per la giornata di domenica 7 maggio.

La prima sestina

Ariete: con la Luna favorevole sono belle le stelle che riguardano il lato sentimentale, ci sono quindi delle situazioni positive con il partner. Nuove opportunità possono riguardare il lato professionale.

Toro: con Venere favorevole è buon momento a livello sentimentale, siete pronti ad affrontare al meglio le problematiche che ci sono stati negli ultimi tempi e a risolverle.

Nel lavoro sono possibili tensioni, dovrete pensare a delle situazioni difficili.

Gemelli: questa domenica sarà caratterizzata da una certa agitazione sentimentale, soprattutto a causa della Luna in opposizione. A livello professionale ci saranno dei cambiamenti importanti, sarà il caso di accettarli per viverli al meglio.

Cancro: in amore presto Venere sarà nel segno e potrete risolvere delle difficoltà, sono in arrivo buone emozioni da vivere al meglio. Nel lavoro riuscirete a superare dei momenti difficili.

Leone: a livello lavorativo in questa giornata non mancano le opportunità, sarete chiamati a fare delle scelte. In amore sono possibili dei momenti di ripresa, questa domenica vi vede protagonisti.

Vergine: a livello sentimentale con la Luna dissonante è un periodo sottotono, dovrete riuscire a credere di più in voi stessi per poter andare avanti nel vostro rapporto. A livello lavorativo dovete prendere delle decisioni importanti a breve.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: è un momento di ottimismo per il segno, la situazione si fa interessante in particolare per l'amore.

Nel lavoro i progetti iniziati negli ultimi tempi potranno dare soddisfazioni.

Scorpione: con Venere favorevole a partire da questa giornata riuscirete a risolvere problematiche con il partner. I single possono fare degli incontri importanti. A livello professionale sarà meglio avere maggiore pazienza, attenzione alle distrazioni.

Sagittario: avete bisogno di maggiori certezze in ambito sentimentale, comunque mettetevi in gioco perché è un buon momento. A livello professionale è importante che facciate le giuste verifiche prima di agire.

Capricorno: la giornata di domenica 7 maggio sarà caratterizzata da alcune agitazioni. In amore chi ha iniziato una storia di recente dovrà riuscire a comprendere bene come comportarsi. A livello professionale cercate di non stancarvi troppo.

Acquario: il periodo è interessante a livello sentimentale, anche se negli ultimi tempi non sono mancati dei nervosismi. In ambito professionale alcune tensioni sono da superare.

Pesci: sono possibili delle polemiche in ambito sentimentale, sia col partner sia con qualcuno conosciuto da poco. Nel lavoro sentite l'esigenza di nuovi cambiamenti.