Prende il via la seconda settimana del mese di maggio, scopriamo allora insieme le previsioni e l'oroscopo valido per l'8 maggio 2023 con tutte le novità astrologiche in merito ad amore e lavoro per tutti i segni dello zodiaco, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore potrà nascere una buona intesa in questa giornata con la persona amata e se qualcuno vorrà fare qualcosa in più per la coppia il momento è favorevole. Nel lavoro non sottovalutate le nuove collaborazioni, c'è bisogno di sviluppare progetti diversi dal passato.

Toro: per i sentimenti se una storia era in crisi ora si potrà risollevare, ma non tutto dipende da voi.

Nel lavoro arrivano delle buone notizie, le iniziative che partono ora saranno importanti.

Gemelli: a livello sentimentale ci sono diverse cose da dire adesso, per questo motivo non rimandate eventuali discussioni. Nel lavoro qualcosa non va per il verso giusto, potreste innervosirvi anche per questioni di poco conto.

Cancro: in amore mattinata migliore del pomeriggio, arriverà comunque qualche piccolo dubbio da dover superare. A livello lavorativo meglio rimandare tutto quello che non è urgente, all'orizzonte ci sono comunque buone prospettive.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata interessante e di recupero, gli incontri per i single saranno favoriti. Nel lavoro giornata positiva per fare delle scelte importanti in vista del futuro.

Vergine: a livello sentimentale cercate di stare attenti alle discussioni che potranno nascere, ma da domani le cose andranno meglio. Nel lavoro nonostante il periodo sia interessante qualche contrasto potrebbero esserci, prestate attenzione.

Previsioni e oroscopo dell'8 maggio 2023: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti eventuali discussioni saranno da rimandare, c'è una strana agitazione adesso, è un momento di nervosismo.

A livello lavorativo qualche ritardo non mancherà, per questo motivo attenzione anche ad eventuali complicazioni.

Scorpione: in amore arriveranno delle belle novità a breve, ma alcune questioni importanti saranno da tenere sotto controllo. Nel lavoro fase di grande stanchezza, appare opportuno pazientare e non prendere rischi.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata valida con la Luna che si trova nel segno, c'è una buona capacità di azione, sfruttatela. Nel lavoro serve ora nuova energia ma Mercurio nel segno aiuta.

Capricorno: a livello amoroso Luna favorevole, le cose andranno meglio da questa giornata. Non agitate però le acque per nulla. Nel lavoro prudenza con alcune persone che cercheranno di remarvi contro.

Acquario: in amore in questi giorni alcune questioni saranno da rivedere, ma Mercurio in opposizione chiede ora maggiori chiarimenti. Nel lavoro sarà possibile guardare oltre, molti vorranno cambiare.

Pesci: in amore giornata che porterà qualche piccolo dubbio ma le cose andranno meglio da domani. Studiate qualcosa di nuovo. Sul lavoro Saturno nel segno aiuterà a pianificare nuovi progetti.