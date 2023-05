L'oroscopo della giornata di lunedì 8 maggio prevede il pianeta Venere spostarsi nel segno del Cancro, pronto ad agevolargli una svolta nella vita sentimentale. Mentre gli Scorpione potranno dare inizio a un nuovo capitolo della loro vita. Capricorno non dovrà essere lunatico nei confronti del partner, mentre Leone troverà una discreta armonia in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 8 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 8 maggio 2023 segno per segno

Ariete: sarà un inizio di settimana brusco per i nati del segno, considerato che il pianeta Venere si metterà in quadratura dal segno.

Il vostro atteggiamento, pungente, graffiante, potrebbe non piacere alla persona che amate. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Giove nel segno che porterà buone idee. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale in risalto in questo lunedì di maggio, ora che Venere si trova in sestile. Single oppure no, il prossimo periodo potrebbe rivelarsi davvero prospero con la vostra fiamma. In ambito lavorativo Mercurio porterà nuove occasioni professionali, e con Marte in buon aspetto ci metterete anima e corpo affinché queste occasioni possano realizzarsi. Voto - 8️⃣

Gemelli: anche se il pianeta dell'amore non sarà più dei vostri, i buoni propositi non mancheranno. Avrete a cuore il vostro rapporto con il partner, da saper mantenere un'ottima sintonia.

In ambito lavorativo alcune mansioni di gruppo andranno avanti al meglio se vi metterete in gioco. Voto - 8️⃣

Cancro: l'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale darà una svolta alla vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. È arrivato il momento di rendere più interessante il vostro rapporto con il partner, mentre se siete single sarà il periodo adatto per approfondire un legame speciale.

In ambito lavorativo gestire tante mansioni non sarà semplice, ma sarà sicuramente proficuo, soprattutto se riuscirete nei vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario porterà una discreta armonia all'inizio di questa settimana. Sarete abbastanza aperti e comunicativi nei confronti del partner, da non far pesare la presenza di Venere alle vostre spalle.

Sul fronte professionale sarà necessario darsi da fare per poter cogliere le opportunità che la vita vi offre. Siate più realisti, e accontentatevi di poco per poter ottenere tanto in futuro. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un momento migliore per allargare i vostri orizzonti, non solo in ambito lavorativo, considerato Mercurio e Marte a favore, ma anche in ambito sentimentale. Venere vi darà manforte e, single oppure no, finalmente potrete rendere più interessante la vostra storia d'amore. Attenzione però alla Luna in quadratura dal segno del Sagittario. Voto - 8️⃣

Bilancia: la vostra vita sentimentale potrebbe subire una battuta d'arresto nel prossimo periodo a causa di Venere in quadratura dal segno del Cancro.

Non sempre potreste essere della stessa opinione del partner, causando divergente che non dovrete peggiorare. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere una buona soluzione stravolgere un po’ il vostro ambiente, nel tentativo di ottenere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Scorpione: potrete finalmente dare inizio a un nuovo capitolo della vostra vita grazie a questo cielo favorevole. Vi siete impegnati molto nell'ultimo periodo, e finalmente state iniziando a vivere una vita degna di essere vissuta. Sia in amore che al lavoro sarà il momento di dare il meglio di voi. Voto - 9️⃣

Sagittario: il pianeta dell'amore non vi darà più fastidio per un po’ di tempo, e con la Luna in congiunzione, in questa giornata di lunedì potrete rilanciare la vostra vita sentimentale.

Cuori solitari oppure no, mettete in mostra la parte migliore di voi. Sul fronte professionale potrete contare sull'aiuto di Giove per provare a mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che potrebbe rendervi lunatici nei confronti del partner. Venere in opposizione vi metterà in difficoltà, ciò nonostante dovrete ricordarvi quanto di buono c'è nella vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti avranno una risonanza importante nella vostra carriera, e andranno curati a fondo. Voto - 6️⃣

Acquario: anche se Venere non sarà più nelle vostre corde, riuscirete comunque a essere amorevoli nei confronti del partner. Avrete ancora buone occasioni per vivere un bel rapporto insieme.

Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare per concludere i vostri progetti, cercando sempre di fare del vostro meglio, grazie anche alla posizione favorevole di stelle come Giove. Voto - 7️⃣

Pesci: assetto astrale in netto miglioramento all'inizio di questa settimana per i nati del segno. Il pianeta Venere tornerà ad agire a vostro favore. Presto potrete mettere fine a certe discussioni e godere di una relazione di coppia migliore. Sul fronte professionale sarete carichi e sempre con una buona motivazione per metterci tutto il vostro impegno in quel che fate. Voto - 8️⃣