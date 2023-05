L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 maggio 2023. In analisi la tranche zodiacale compresa nella prima sestina: allora, pronti a scoprire chi avrà il massimo supporto astrale e chi invece sarà costretto a restare alla finestra?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 9 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 maggio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Questo martedì correggere e migliorare la situazione generale grazie all'aiuto di stelle amiche potrebbe aiutare a superare gli eventuali ostacoli che intralciano il rapporto con la persona amata.

Ciò può alleggerire la relazione dai fattori esterni che causano disturbi o rallentamenti e permettere alla coppia di progredire più facilmente, trovando maggiore armonia e intesa reciproca. Per i single, si prospetta una giornata promettente per il cuore: sfruttate il momento positivo. Infatti, dalle amicizie più fidate potrete ricevere supporto e calore. Apritevi completamente con loro, sono le uniche persone che vi comprendono appieno. Guardatevi intorno e valutate eventuali opportunità di lavoro, poiché cambiare mestiere potrebbe essere positivo.

Toro: ★★★★★. Sarete al massimo della felicità per l'affiatamento straordinario che si stabilirà tra voi e la persona amata. Finalmente l'apatia di quest'ultimo periodo lascerà il posto ad un intenso desiderio d'intimità che vi farà scoprire una fusione più profonda con il partner di sempre.

Single, la giornata si snoderà in un clima dinamico. Sarete presi da inviti, acquisti e nuove conoscenze: vi godrete tutto senza alcun timore. Importanti conquiste e vittorie personali movimenteranno la giornata, facendovi rafforzare di riflesso la vostra autostima. Così vi sentirete particolarmente carichi per realizzare ciò che avete in mente.

Organizzatevi bene e niente e nessuno riuscirà a mettervi i bastoni tra le ruote, sul lavoro. Chi deve affrontare una prova importante sarà accompagnato dalla fortuna; i risultanti saranno ottimi!

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno 9 maggio indica che la Luna potrebbe rendervi molto possessivi. Solo avendo maggior fiducia nel vostro partner potrete costruire un futuro sereno e felice insieme.

Se siete single, le stelle potrebbero farvi sentire delle forti tensioni sia interiormente che esteriormente. Evitate quindi di litigare con chiunque e ricordate che le emozioni negative fanno male anche alla vostra salute mentale e fisica, causando ansia e stress. Cercate di prendervi cura di voi stessi, soprattutto in famiglia, dove senz'altro è consigliato di evitare di esprimere le vostre opinioni in modo troppo diretto. Sul lavoro cercate di portare avanti i vostri progetti con serietà e costanza, sfruttando al meglio le vostre abilità e le vostre risorse.

Oroscopo e stelle del 9 maggio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Con lo slancio che gli astri vi conferiranno avrete la possibilità di riavvicinare la persona amata, se avesse dato segni di stanchezza ultimamente.

Se volete far volare ancora più in alto il vostro rapporto, ricordatevi sempre che se l'amore vuole parlare, la ragione deve tacere. Per i single, un nuovo amore presto farà battere il cuore. Chi è all'inizio di un rapporto con una situazione non proprio fluida, cambiando atteggiamento o guardando le cose da un'altra prospettiva finalmente riuscirà a capire. Fidatevi delle vostre intuizioni e agite di conseguenza seguendo il vostro fiuto infallibile. Tenete presente che costruire una relazione sana richiede tempo, pazienza e impegno, quindi siate pazienti. Nel lavoro, riuscirete a raggiungere i risultati prefissati, grazie anche alla collaborazione dei colleghi.

Leone: ★★★★★. Sarete molto motivati e pieni di iniziative da condividere con il partner.

Potreste scoprire lati positivi del vostro amore che non avevate mai notato prima, il che potrebbe migliorare di tanto la relazione. La serata darà un'ottima occasione per vivere emozioni ed esperienze, favorendo il dialogo e l'intesa reciproca. Se siete single, potreste mettere alla prova la positività di Nettuno, che vi ispirerà a prendere iniziative creative per una benefica trasformazione di voi stessi. Questo potrebbe influenzare diversi aspetti della vostra vita, dalla sfera familiare a quella degli interessi personali, permettendovi di rinnovare le vostre prospettive di vita. Avrete buone opportunità sul lavoro, di fare scelte per il futuro, anche grazie alle persone che vi circondano e che vi sapranno consigliare.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 9 maggio, porta ottime notizie al vostro segno. In generale la relazione di coppia si consoliderà, soprattutto grazie ai vostri sforzi. Farete progetti importanti che cambieranno il vostro futuro. Troverete una grande serenità e un'infinita comprensione da parte del partner, con cui vivrete momenti magici indimenticabili. Single, se cercate l’anima gemella, potreste sorprendervi di trovarla tra gli sguardi e i sorrisi di chi non vi aspettate. Venere infatti, strizzerà l’occhio a tutti quelli di voi che non vogliono restare cuori solitari per sempre: alibi o scappatoie in questa giornata non ne avete, quindi non potrete negarvi ai piaceri dell’amore. Le stelle saranno con voi, dunque risulterà assai difficile non ricevere un buona proposta: basterà semplicemente saper cogliere l'occasione.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 9 maggio.