Si avvicina rapidamente la conclusione del mese di maggio per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi di seguito le previsioni e l'oroscopo del 30 maggio 2023 con le indicazioni sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore, con la Luna in opposizione è una fase di lieve stanchezza, alcune polemiche potranno nascere per motivi banali. Nel lavoro ci sono da rinnovare degli accordi e dei contratti, arriverà un compromesso e delle soluzioni.

Toro: per i sentimenti se c'è una storia che non va bisogna portarla comunque avanti, attenzione per questo ad alcune difficoltà.

Nel lavoro l'ansia di fare troppo potrebbe creare dei problemi, comunque le stelle sono dalla vostra parte.

Gemelli: a livello amoroso c'è uno stato di agitazione ma in senso positivo, quindi supererete ogni tipo di provocazione. Nel lavoro c'è voglia di fare, attenzione però a dei momenti di confusione.

Cancro: in amore, se ci sono stati dei problemi, da ora cercate di superarli, le occasioni comunque non mancheranno. A livello lavorativo se c'è una richiesta da presentare fatela adesso.

Leone: per i sentimenti è una situazione interessante con la Luna che aiuta, se una persona è dalla vostra parte inoltre questa giornata migliorerà ulteriormente. Nel lavoro alcuni progetti portano preoccupazione poiché ci saranno dei cali, riuscirete comunque a superare le difficoltà.

Vergine: per i sentimenti, c'è bisogno di superare dei momenti di difficoltà, in particolare gli ultimi incontri non sono stati brillanti. Nel lavoro c'è una scelta da portare avanti, inizia un periodo promettente.

Previsioni e oroscopo del 30 maggio 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso la Luna nel segno porta maggiore stabilità, anche se ultimamente ci sono state delle polemiche da lasciarsi scivolare addosso.

Nel lavoro non sottovalutate una proposta, ci saranno degli sblocchi.

Scorpione: per i sentimenti approfittate di questo periodo per fare delle scelte che riguardano il futuro, una persona comunque potrà non essere della vostra parte. A livello lavorativo dovete superare un periodo faticoso.

Sagittario: in amore è una giornata importante per chi vorrà mettersi in gioco, le opportunità non mancheranno.

Nel lavoro portate davanti dei progetti, ma attenzione che non siano troppo onerosi.

Capricorno: a livello amoroso le stelle sono promettenti e Mercurio aiuta le nuove conoscenze. Nel lavoro gli incontri saranno importanti, ci sono dei nuovi successi in arrivo e delle opportunità.

Acquario: a livello sentimentale ci si avvicina a un momento in cui bisognerà prendere delle decisioni importanti riguardo alcuni cambiamenti che non mancheranno. Nel lavoro periodo agitato, ci sono diverse cose da dover sanare.

Pesci: in amore le stelle sono della vostra parte e aiutano, questa è una fase di maggior recupero. Nel lavoro ci possono essere alcune complicazioni ma comunque il peggio è passato.