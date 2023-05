L'oroscopo di lunedì 22 maggio spiega come le stelle influenzeranno, durante la giornata, i vari segni zodiacali con le loro energie. I Pesci continueranno a cavalcare l'onda del romanticismo, mentre i Gemelli saranno piuttosto legati agli affari.

Oroscopo di lunedì 22 maggio: Ariete affettuoso

Ariete: gli affetti sono la cosa più importante per la vita di un essere umano e oggi sembrerete dare molto peso a tutto questo. Vi dedicherete alle persone a voi più care e le aiuterete. Il partner proverà a dirvi qualcosa tra le righe, state attenti.

Toro: potrebbe esserci un po' di tensione nelle relazioni e starà a voi trovare un punto di incontro per evitare discussioni.

Il lavoro procede a ritmo serrato, ma anche se siete pieni di impegni da portare a termine sembrerà non dispiacervi affatto.

Gemelli: al primo posto per voi ci saranno gli affari e le finanze. Dedicherete a cercare di guadagnare il più possibile e qualche soddisfazione arriverà anche se non mancheranno gli ostacoli. In amore avrete bisogno di più stimoli.

Cancro: avrete una grande empatia e questo vi permetterà di essere un amico davvero prezioso. Non vi tirerete indietro quando ci sarà da ascoltare o aiutare gli altri. L'universo vi ripagherà con grandi emozioni in arrivo molto presto.

Oroscopo del giorno: Vergine creativa e interessante

Leone: le cose vanno bene e la tentazione di alzare la posta in gioco sarà molta.

Tuttavia, le stelle consigliano di essere molto prudenti, perché l'esagerazione finisce sempre per rovinare tutto. Potrebbe arrivare una relazione clandestina.

Vergine: la creatività vi porterà a conoscere persone interessanti e destare la curiosità di molti. In questo periodo di successo potrebbe arrivare anche l'amore per chi è single e potrebbe nascere da un'amicizia già in corso.

Bilancia: l'energia di questo lunedì sarà positiva e avrete l'ammirazione di tutti. Se siete in coppia potreste sentirvi annoiati e potrebbe arrivare nella vostra vita una persona travolgente: seguite quello che vi detterà l'istinto e siate felici.

Scorpione: il successo è dietro l'angolo, sia per quanto riguarda il lavoro che i sentimenti.

La determinazione vi porterà a realizzare i vostri obiettivi. Non nascondete quello che provate, fatevi avanti e conquisterete anche il cuore più duro.

Ottime notizie per il Capricorno, Acquario portato al cambiamento

Sagittario: se avete in mente di fare un primo passo, questa potrebbe essere la giornata giusta per fare progressi nella vostra vita. L'amicizia avrà il primo posto per voi e vi regalerà sorprese anche se non riuscite più ad avere molta fiducia.

Capricorno: potrebbero arrivare ottime notizie da qualcuno a cui volete molto bene. La vostra emotività sarà la chiave giusta per affrontare ogni tipo di situazione. Le relazioni con gli altri andranno a gonfie vele, il lavoro procederà nella norma.

Acquario: la voglia di cambiamento prenderà ancora una volta il sopravvento e per iniziare dovrete aprirvi agli altri e uscire dal vostro guscio. Potreste conoscere una persona speciale sul posto di lavoro e portare avanti questa relazione.

Pesci: l'Oroscopo del giorno annuncia che il romanticismo continuerà a colorare i vostri momenti e l'umore sarà alle stelle. Approfittatene per trascorrere del tempo piacevole con la famiglia. Il lavoro richiederà attenzioni, ma per qualche ora potrà aspettare.