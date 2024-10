"La gravidanza di Jimena era una finzione": con queste parole Manuel confiderà in lacrime a Jana il perché della sua tristezza nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che il marchesino sarà molto scosso dopo aver saputo che sua moglie ha ingannato tutta la sua famiglia. Jana prometterà a Manuel che gli starà vicino, ma lui si rimprovererà di non aver capito che Jimena è molto più crudele di quanto pensasse.

La rivelazione di Abel sconvolgerà i marchesi

Abel stravolgerà gli equilibri a La Promessa raccontando la verità sulla gravidanza di Jimena.

Il medico rivelerà ai marchesi e a Manuel che Jimena non è mai stata incinta e lui l'ha aiutata a far credere a tutti che ci fosse un figlio in arrivo. La reazione della marchesa sarà furiosa: "Quella falsa manipolatrice", dirà di sua nuora, mentre Manuel non dirà una parola. Il marchesino sarà troppo sconvolto per dire la sua e lascerà ai suoi genitori il compito di affrontare la questione. Alonso sarà pronto a chiamare la polizia per denunciare il terribile inganno, ma Cruz lo fermerà per evitare l'ennesimo scandalo. Manuel preferirà andare via e troverà conforto in Jana che vedendolo in lacrime gli chiederà cosa stia succedendo. Il marchesino spiegherà subito a Jana cosa lo fa soffrire: "La gravidanza di Jimena era una finzione".

In lacrime e pieno di rabbia, Manuel si sfogherà con Jana: "Sapevo che fosse pronta ad ingannarmi pur di stare con me, ma non fino a questo punto". La cameriera prenderà la mano di Manuel che non potrà fare a meno di pensare a quel bambino per cui aveva sofferto tanto: "Era tutta una menzogna".

Vera si occuperà di Jimena

"Puoi confidarti con me", dirà Jana a Manuel che sentirà il suo affetto.

Il marchesino non riuscirà a credere di essere stato per tanto tempo accanto ad una donna così falsa e crudele. "Non sei solo", dirà Jana abbracciando il suo amato. Nel frattempo, Jimena, ignara di tutto quello che sta accadendo sarà nella sua stanza. La donna dormirà e di lei si prenderà cura sua madre che tenterà di consolarla dopo che Manuel ha dichiarato di amare un'altra.

Quando Vera arriverà nella stanza, Mercedes non potrà fare a meno di notare la somiglianza tra la ragazza e la figlia dei duchi di Carill. La cameriera spiegherà che in molti le hanno già detto questa curiosità, ma in realtà quando sarà da sola apparirà terrorizzata dalle affermazioni di Mercedes. La madre di Jimena darà a Vera l'incarico di occuparsi della giovane donna e tenerla d'occhio dopo la grande delusione subita da suo marito.

Lo strano atteggiamento di Vera ha un motivo

Perché Vera è così spaventata dalle affermazioni della duchessa? La cameriera è arrivata a La Promessa grazie a Lope che l'ha trovata in un bosco in pessime condizioni. Vera ha raccontato di essere scappata da un padre violento e in poco tempo è riuscita a farsi assumere al palazzo come cameriera.

La ragazza, in realtà, sta nascondendo a tutti un grande segreto: è la figlia di duchi di Carril. Vera ha già rischiato di essere scoperta quando ha dovuto servire un'ospite di Margarita che sembrava averla riconosciuta. In quell'occasione, tuttavia, la donna non ricordava precisamente dove avesse incontrato Vera, quindi supponeva di averla vista lavorare in qualche altro edificio.