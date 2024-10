Fusco accuserà Rossella di fare insinuazioni false e volgari sul suo conto nelle puntate di Un posto al sole dal 4 all'8 novembre. Le anticipazioni rivelano che la dottoressa spiegherà al primario di non sentirsi a suo agio quando lui le tocca una spalla, e Fusco reagirà in modo molto duro. Nel frattempo, Micaela noterà la complicità tra Samuel e Manuela e si preparerà a una contromossa. Roberto Ferri, invece, accetterà di intraprendere un percorso di terapia da uno psicologo.

Riccardo nota il turbamento di Rossella

Rossella vivrà un periodo molto stressante al lavoro e non riuscirà a conciliare tutte le sue attività.

Dovrà occuparsi del lavoro in ambulanza e in ospedale, ma non dovrà trascurare lo studio per la specializzazione e il progetto di ricerca con il primario Fusco. Sarà impossibile dare il massimo in tutte le attività e il primario la metterà di fronte a una scelta: con severità, le farà notare che sta facendo troppe cose e deve necessariamente rinunciare a uno dei suoi impegni. Rossella, sempre in soggezione con il primario anche per via dei suoi modi di fare troppo confidenziali, accetterà di rinunciare al lavoro in ambulanza. Per la dottoressa Graziani non sarà affatto facile prendere questa decisione, ma le sembrerà l'unica cosa da fare. Quando Rossella andrà da Fusco per comunicargli di aver lasciato l'ambulanza, lui la rincuorerà dicendole di aver fatto la scelta giusta.

Più tardi, andrà nello studio del primario per occuparsi del progetto di ricerca e, appena ci sarà occasione, l'uomo le metterà una mano sulla spalla. La reazione di Rossella sarà immediata: si alzerà di scatto e dirà a Fusco che non si sente a suo agio. Il primario sembrerà infastidito e reagirà molto male, accusando Rossella di fare insinuazioni gravi e volgari sul suo conto.

Quando la dottoressa uscirà dallo studio, sarà ancora molto turbata e si imbatterà in Riccardo, che noterà subito il suo stato d'animo.

Roberto pronto a vedere uno psicologo

Sarà una settimana ricca di novità a casa Ferri, con Roberto pronto a rimettersi in gioco per amore. L'imprenditore accetterà la proposta di Marina e si recherà alla sua prima seduta di psicoterapia.

Per Alice, invece, ci sarà un incontro piacevole e sorprendente. Un nuovo amore è in vista per la nipote di Roberto? Per il momento, le trame non raccontano di più a riguardo. Ci saranno novità all'orizzonte anche per Samuel, che si troverà inaspettatamente vicino a Manuela. Lo chef sembrerà avere molti punti in comune con la cognata, specialmente per quanto riguarda le delusioni d'amore. La complicità tra i due sarà evidente anche agli occhi di Micaela, che sarà alquanto infastidita da questa situazione. La ragazza si preparerà a fare una contromossa, ma sarà chiaro che agirà più per orgoglio che per gelosia.

Nuovo amore in vista?

Manuela e Samuel saranno una nuova coppia? Il destino sembrerà unire i due protagonisti, anche se è ancora presto per parlare di una storia seria tra i due.

Entrambi hanno sofferto molto per una delusione d'amore, ma questo potrebbe non bastare a unire le loro solitudini. Micaela, inoltre, sarà pronta all'azione e, conoscendo il personaggio, ci metterà davvero poco a riprendersi il suo Samuel. Considerando che Manuela è innamorata ancora di Niko, sembrerebbe più probabile considerare il rapporto tra Manuela e Samuel solo una breve parentesi, che non avrà nessuna importanza nelle rispettive vite.