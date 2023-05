Le previsioni dell'oroscopo del 21 maggio 2023 [VIDEO]invitano i nati sotto il segno della Vergine a non arrendersi. I Sagittario farebbero bene a fare un po' di ordine nella mente e nel cuore. I Bilancia devono essere decisi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: se ci tenete davvero a raggiungere un obiettivo, allora non dovete fare altro che darvi da fare e fare il possibile per non tradire le vostre stesse aspettative.

11° Bilancia: secondo l'Oroscopo del 21 maggio, i nati sotto questo segno dovrebbero essere un po' più decisi.

Non fermatevi dinanzi le apparenze e cercate di andare al nocciolo delle questioni.

10° Capricorno: in amore vi sentite un po' sotto pressione. Forse il partner sta pretendendo un po' troppo da voi. Se non siete pronti ad un passo importante, non dovete forzarvi.

9° Cancro: le stelle vi invitano ad essere un po' più reattivi. Se ci sono state delle incomprensioni sul lavoro in questo periodo, adesso è giunto il momento di recuperare.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: se non siete nella posizione di dettare regole, fermatevi e aspettate tempi migliori. Ricordate che la vendetta è un piatto che va gustato sempre da freddo.

7° Acquario: l'oroscopo del 21 maggio vi invita a prestare un po' di attenzione in più alla sfera economica.

Avete fatto qualche spesa di troppo, quindi, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere.

6° Leone: in amore è importante essere onesti e coraggiosi. Se siete single, approfittate di questo momento in cui Venere è favorevole in modo da mettervi in gioco e fare nuove conoscenze.

5° Toro: giornata molto interessante dal punto di vista dei sentimenti.

Siete un po' restii a fidarvi delle persone, questo per carattere. Tuttavia, ci sono dei casi in cui si deve rischiare per forza.

Oroscopo segni fortunati del 21 maggio

4° in classifica Scorpione: novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Non siate troppo esigenti, specie con voi stessi. Cercate di vivere un po' di più alla giornata.

3° Gemelli: state lontani dalle provocazioni. Oggi sarà una giornata particolarmente intrigante dal punto di vista sentimentale, quindi, lasciatevi alle spalle tutti i dubbi.

2° Sagittario: in amore è necessario fare un po' di ordine. Se non siete perfettamente soddisfatti di alcune situazioni, allora fermatevi un attimo a riflettere prima di commettere qualche errore. Sarebbe un peccato sprecare questo momento favorevole.

1° Pesci: secondo le previsioni dell'oroscopo del 21 maggio, dovete approfittare di questa congiunzione astrale positiva per mettere a segno un colpo vincente sul lavoro. Anche l'amore procede bene.