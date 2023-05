L'Oroscopo del 3 maggio 2023 è pronto a dare le proprie previsioni. In particolare ai nati in Cancro è consigliabile di aver pazienza con gli altri. Per gli appartenenti al segno della Vergine è il periodo giusto per mettere le cose in chiaro. Per i nativi dell’Acquario che hanno una relazione d’amore, invece, si prospetta un periodo piuttosto agitato.

Per mercoledì 3 maggio approfondiamo ora le previsioni degli astri con le pagelle per tutti i simboli dello zodiaco.

La giornata di mercoledì 3 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se volete che questa giornata vada alla grande, dovete evitare le polemiche. Non rispondere alle provocazioni fa di voi persone sagge e intelligenti. Se siete molto innamorati della vostra dolce metà, cercate di discutere di meno e di fare di più l’amore. Se vi state separando, sforzatevi di non litigare. Presto chiuderete una storia e vivrete un’altra. Non ascoltare i pettegolezzi di quartiere, seguite il vostro cuore e il vostro istinto. Voto: 7

Toro – Siete una forza della natura. Siete completamente presi dai vostri progetti, dalla voglia di fare e di disfare, di programmare e organizzare. In amore, molti di voi non hanno trascorso un periodo migliore, potreste essere coinvolti in uno scontro animato con il vostro partner.

Non è un periodo tutto rose e fiori e qualche nativo del Toro potrebbe mettersi in testa di dare una svolta alla propria esistenza. Non chiudete una storia a cuor leggero. Attenzione alle questioni di natura burocratica, chiedete sempre il parere di una persona esperta. Voto: 7

Gemelli – Le relazioni sociali saranno al top. Se volete, potete anche concedervi una gita fuori porta in questo weekend.

Per il settore amoroso, è una giornata decisamente importante, se qualcosa vi preoccupa chiarite con la persona interessata. Potete dare vita a tutto ciò che avete in mente, quindi, datevi da fare e non perdete questa bella occasione. Se quello che desiderate è già nelle vostre mani, presto prenderete una grossa fetta di felicità.

Chi cerca un nuovo impiego potrebbe trovarlo, anche se non è quello desiderato. Voto: 8

Cancro – Siate pazienti e continuate a sopportare le uscite infelici di qualcuno. Anche se avete ragione, è meglio non insistere. Le discussioni potrebbero non finire mai. L'oroscopo consiglia di fare attenzione alle parole, alle confessioni tra persone fidate. Nei rapporti di lavoro potrebbe nascere una sottile vena polemica: ignoratela. Voto: 7

Previsioni delle stelle per il giorno 3 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Sarà un periodo scorrevole e divertente per alcuni nati in Leone. Se vi piace stare in società, conoscerete gente nuova. In amore, scoprirete sensazioni che credevate dimenticate o che non avete mai conosciuto.

La comunicazione, soprattutto nelle coppie longeve, sarà la carta vincente. Grazie a una conoscenza potete trovare un lavoro ben retribuito. Passeggiare all’aria aperta migliora il vostro fisico e la vostra mente. Voto: 7

Vergine – Questo è il periodo giusto per mettere molte cose in chiaro con la vostra famiglia o con le persone che vi stanno attorno. A breve i rapporti di coppia potrebbero essere poco scorrevoli. L’amore sarà tiepido e timido, terrete tutto dentro, sogni e bisogni. Di solito vi trovate a fantasticare moltissimo, questo significa che non ci sarà nessun tipo di male e che l’amore si nutre di fantasie. Condividete con la persona che vi ama tutte le vostre sensazioni. Fate tesoro dei miglioramenti economici e mettete qualcosa da parte per il futuro.

Voto: 7

Bilancia – Questa giornata vi aiuta ad appianare qualche divergenza, a capire alcune cose e a fare chiarezza sulle persone che vi circondano. Combattete a testa alta i fantasmi del passato e godetevi la bellezza del presente. Se avete un desiderio, realizzatelo, solo così troverete pace. Potete trovare la soluzione giusta che metta d’accordo tutti. La vostra situazione lavorativa è stabile, ma fate attenzione a non sperperare soldi inutilmente. Voto: 6,5

Scorpione – È il momento di costruire le basi per un cambiamento che desiderate fortemente. Non è un bel momento per alcune coppie, volete che le cose si facciano come dite voi. Cercate, però, di essere più malleabili e di ascoltare anche le ragioni degli altri, soprattutto del vostro partner d’amore.

I single non devono insistere su qualcuno che non è libero sentimentalmente, gli amori contrastati vi daranno filo da torcere. Voto: 6

Previsioni dell'oroscopo di mercoledì 3 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’amore vi regalerà moltissime soddisfazioni in questo mese di maggio. Molti nati in Sagittario hanno voglia di stravolgere la propria esistenza e di dedicarsi anima e corpo alle persone degne di stima e di affetto. Il rapporto con la vostra dolce metà migliorerà giorno dopo giorno. Se siete sposati, attenzione al lavoro e ai soldi, saranno argomenti di discussione. Se, invece, siete single dovete mettervi in gioco, sorridere e scrivere un nuovo capitolo della vostra vita amorosa.

Attenzione agli investimenti e alle banche. Voto: 7

Capricorno – Difendete quello in cui credete, ma non fate una questione di vita o di morte, pensate soprattutto alle cose belle. Alcuni nati in Capricorno sognano storie stabili e durature, altri invece meditano un cambiamento radicale. Qualunque siano le vostre intenzioni, saranno promettenti e soddisfacenti. Vivete una storia senza pensare di legarvi a vita. Se poi scoprirete che è la vostra anima gemella, allora farete il passo successivo. Concentratevi sul lavoro e non perdete le staffe. Voto: 7

Acquario – Troverete sempre l’appoggio da parte di amici sinceri. Negli affetti, ci saranno alti e bassi. Per il vostro rapporto di coppia, potrebbe essere un periodo molto agitato.

I pretesti per discutere non mancheranno. Non lasciate andare il vostro partner senza avere la certezza che la vostra storia sia davvero finita. Anche le storie che nascono in questo periodo non partiranno serenamente. Qualcosa potrebbe contrastare le vostre intenzioni. In salute, abbiate più cura dei vostri denti e non trascurate ogni piccolo fastidio fisico. Voto: 6

Pesci – Giornata priva di sostanziali cambiamenti. Per la famiglia e gli amici, si prospetta invece un periodo sereno. Ogni tanto, però, fermatevi a riflettere. Qualche tensione potrebbe fare capolino. I più romantici del segno potrebbero annoiarsi e non aver voglia di provare nuove emozioni. L’amore non è sempre fiamme e scintille, ma anche un quieto ritrovarsi. Imparate ad apprezzare anche questi aspetti. Il vostro lavoro andrà bene e presto avrete delle buone occasioni. Voto: 6,5