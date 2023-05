Secondo l'oroscopo dell’11 maggio 2023 sarà una giornata positiva per coloro che appartengono al segno dei Pesci. Per i nati in Capricorno si prospetta un periodo fatto di alti e bassi, mentre per gli Acquario che da poco sono single inizia un nuovo capitolo. In primo piano l’astrologia dedicata alla giornata di giovedì 11 maggio e le previsioni zodiacali con le pagelle per tutti i segni dello zodiaco.

La giornata di giovedì 11 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Siete persone impetuose, ma è difficile ignorare i comandi del cuore.

Non negatevi l'amore, liberatevi dai pregiudizi e dalle paure. In campo lavorativo, presto riceverete un premio per la vostra intraprendenza. I giovani in cerca di un impiego ben retribuito devono continuare a inviare curriculum a destra e a manca. Entro la fine di maggio, qualche opportunità lavorativa busserà alla vostra porta. Voto: 7

Toro – Le coppie in crisi finalmente tornano a comunicare. Avete sottovalutato il vostro partner, ma adesso vi siete resi conto dei vostri errori e vi siete promessi di non commetterne altri. Nel lavoro, guardatevi sempre le spalle, ma allo stesso tempo siate cordiali con le persone che vi stanno attorno. Qualche emicrania può mettervi di cattivo umore. Voto: 7

Gemelli – In amore, l'Oroscopo consiglia di non essere troppo frettolosi nel prendere una decisione importante.

Non rimproverate la vostra dolce metà di essere freddi, sarebbe meschino da parte vostra. Una via di mezzo si può trovare. Quelli che hanno un’attività in proprio, continueranno il loro periodo di ascesa. Se siete alla ricerca di un’occupazione, presto riceverete una chiamata importante. Voto: 6,5

Cancro – Se la vostra relazione amorosa non è stabile, è giunto il momento di dire la vostra, senza mai perdere la calma.

I rapporti che in apparenza sembrano miti, in realtà le cose non vanno bene, i partner fanno finta di nulla ma questo non è un atteggiamento corretto. Nell’ambiente lavorativo, molti nati in Cancro hanno voglia di fare qualche cambiamento importante. Non fatevi vedere insofferenti, gli altri potrebbero capire male il vostro atteggiamento.

Voto: 6

Previsioni astrologiche per il giorno 11 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Per molti Leone arriva un po’ di sereno nella vita sentimentale. Molte coppie si ritroveranno a godere della pace e dell’armonia. Le coppie in crisi si rimetteranno in gioco. In campo professionale, è il momento di imboccare una strada nuova, più moderna. Attenzione alle persone invidiose del vostro successo e dei vostri premi. Voto: 7

Vergine – La situazione amorosa è in bilico. Questo è un periodo neutro, non fasciatevi la testa prima di cadere. Alcune coppie in crisi finalmente ritroveranno un po’ di serenità. I single che continuano a chiudersi a riccio non troveranno mai l’amore. In campo lavorativo, non avete motivo di temere i colloqui, anche se avete un impiego.

Non chiudete mai le porte e testate sempre le vostre capacità. Voto: 6

Bilancia – Non è un periodo particolarmente sereno, specialmente a livello sentimentale. Le coppie in crisi hanno voglia di interrompere definitivamente la relazione, ma non trovano ancora il coraggio. Le coppie che hanno problemi di incomprensione attraversano un periodo complicato ma niente riesce a tenere separati i partner, poiché i sentimenti sono autentici e veri. Nel campo lavorativo, ci sono scadenze da rispettare, ma non lasciatevi prendere dal panico. L’ansia vi distrugge, sia psicologicamente che fisicamente. Voto: 5

Scorpione – Sul fronte dell’amore, non ci saranno cambiamenti di un certo rilievo, potreste avere difficoltà a capire il vostro partner.

Cercate di avere tanta pazienza e lasciate che le acque si calmino e poi potete tornare sull’argomento. Nel settore del lavoro, la vostra arroganza non è ben accetta, nemmeno le vostre ostinazioni. È molto importante rispettare i pareri degli altri, anche se sono diversi dai vostri. Se avete un’attività autonoma, siete liberi di volare con la vostra fantasia. Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di giovedì 11 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – La situazione sentimentale sembra andare bene. Questo cielo astrologico è generoso per le coppie innamorate. Se la vostra relazione amorosa sta attraversando un momento di crisi, le stelle di questa giornata vi aiutano a risolvere qualsiasi problema.

Le relazioni extra sono sconsigliate. In campo lavorativo, non fatevi influenzare da una persona che vi vorrebbe socio. Valutate attentamente le proposte che ricevete in questo periodo, i rischi sono sempre dietro l’angolo. La vita sedentaria nuoce gravemente alla vostra salute. Voto: 7

Capricorno – Secondo l'oroscopo, questo è un periodo di alti e bassi. Le coppie che sono arrivate al capolinea devono sforzarsi per tenere in piedi il rapporto. Il vostro partner potrebbe mettervi alla prova, soprattutto se in passato ha già perdonato le vostre malefatte. I single non devono aprirsi troppo alle persone da poco conosciute. A livello lavorativo, siete poco agevolati, ma presto molte cose cambieranno in meglio.

Se un collaboratore inizia a tentennare, interrompete la collaborazione. Iniziate un’avventura lavorativa da soli. Voto: 6

Acquario – Si apre un nuovo capitolo per quelli che si sono lasciati da poco. Molte saranno le occasioni per incontrare una persona interessante sulla vostra strada, non siate presuntuosi e non tiratevi indietro. Tenete sotto controllo le finanze, soprattutto se state mettendo da parte alcuni risparmi per un vostro progetto di lavoro. Prestate molta attenzione alla vostra salute, un controllo dal medico potrebbe farvi bene. Voto: 7,5

Pesci – Giornata positiva per quelli che hanno una relazione d’amore da tanto tempo. Per le coppie nate da qualche mese, è arrivato il momento di fare progetti importanti.

I single del segno devono continuare ad avere pazienza, prima o poi l’amore busserà alla porta. Negli ultimi mesi, anche ne lavoro avete sfoderato molta pazienza e forse avete accettato un compromesso per far quadrare i conti. Adesso potete tirare un sospiro di sollievo, gli introiti sono buoni e potete togliervi qualche soddisfazione. Voto: 7