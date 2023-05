L'oroscopo di venerdì 26 maggio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche non vedono l'ora di rivelare i segreti della giornata, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Inoltre la classifica consente di dare uno sguardo più approfondito alla posizione di ogni profilo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 26 maggio 2023.

Oroscopo del 26 maggio: i segni sul podio

Leone (1° posto): non vedrete l'ora di mettere in pratica le vostre idee. Finalmente, sarete certi di aver trovato la strada giusta per voi.

Vorrete prepararvi al meglio perché desidererete non lasciare niente al caso. Sarete circondati da persone affettuosi e protettive.

Pesci (2° posto): la realtà sarà ancora più sorprendente della fantasia. Non crederete alle vostre sensazioni. La compagnia del partner vi farà battere il cuore e provare sentimenti davvero incredibili. Penserete in grande perché non vorrete perdere neanche un secondo.

Sagittario (3° posto): vi dimostrerete molto scaltri sul posto di lavoro. Saprete risolvere tutti i problemi, anche i più complessi. Riceverete complimenti e ammirazione, ma le vostre energie saranno indirizzate soprattutto verso il rapporto di coppia. La compagnia del partner sarà irrinunciabile.

Bilancia (4° posto): deciderete di regalarvi una giornata di shopping. Sarà davvero piacevole camminare tra le vetrine dei negozi. Vi toglierete qualche sfizio, ma senza esagerare. Modererete le spese in modo da continuare ad avere la situazione sotto controllo.

Previsioni astrologiche del 26 maggio: i segni al centro della classifica

Ariete (5° posto): vi adeguerete ai cambiamenti con estrema facilità. Non avrete paura di deludere il prossimo perché avrete un'ottima opinione di voi stessi. Inoltre, non vi farete distrarre facilmente. Questa caratteristica vi sarà davvero utile sul posto di lavoro.

Non avrete una passione smodata per le faccende domestiche.

Acquario (6° posto): sarete dolci con il partner. Compirete gesti romantici nei suoi confronti, senza cadere nel banale. Questo vi farà guadagnare punti ai suoi occhi, ma non compirete certe azioni solo per impressionarlo. Vorrete semplicemente passare dei divertimenti momenti insieme.

Cancro (7° posto): sarete pronti a vivere nuove esperienze, ma non a rischiare tutto ciò per cui avete lavorato. Vi sforzerete di rimanere in una zona sicura, poco soggetta alle influenze altrui. Darete confidenza solo alle persone care, come gli amici e la famiglia. Per il resto, farete fatica a stringere nuovi legami.

Scorpione (8° posto): tenderete a dare un po' troppa confidenza al prossimo, soprattutto durante il corteggiamento.

Questo potrebbe farvi trovare in situazioni poco allettanti che mineranno la vostra autostima. Per fortuna, non impiegherete molto a riprendere il controllo.

Previsioni zodiacali del 26 maggio: gli ultimi posti

Toro (9° posto): reagirete con rabbia di fronte alle difficoltà. Assumerete un atteggiamento scontroso e poco conciliante. Le persone che vi staranno accanto faranno fatica a scendere a patti con voi, soprattutto in ambito lavorativo. Gli impegni ne risentiranno.

Vergine (10° posto): potrebbe essere il momento giusto per organizzare il vostro prossimo viaggio. Inizierete a definire le tappe, ma la situazione economica potrebbe avere un grande peso sulle vostre scelte. Questo vi farà prendere nuovamente in considerazione diversi aspetti.

Capricorno (11° posto): l'Oroscopo del 26 maggio non sarà affatto generoso con voi. Avrete un umore variabile, fortemente influenzato dalle difficili questioni lavorative. Vi sembrerà di non fare bella figura agli occhi del capo. Vi sforzerete di migliorare, ma i risultati stenderanno ad arrivare.

Gemelli (12° posto): non sarete pronti a intraprendere una nuova relazione sentimentale. Non vorrete sottoporre i vostri sentimenti a uno stress eccessivo. Preferirete fuggire dalle frecce di Cupido per concentrarvi su altre attività. Nonostante questo, vi dispiacerà non avere un partner accanto.