Secondo l’oroscopo del 24 dicembre, i nativi del Cancro dovrebbero godersi la compagnia dei propri cari e lasciarsi alle spalle i vecchi rancori, approfittando di un periodo molto fortunato per le finanze e il lavoro. I nati sotto il segno del Toro sono chiamati a valutare seriamente il proprio futuro professionale, cercando però di non farsi sopraffare dallo stress e mantenendo un buon equilibrio economico. I nati in Bilancia si dedicano a esaudire i desideri altrui, ma sentono il bisogno di dare priorità ai propri sogni e di risolvere le pendenze in sospeso, nonostante qualche piccola ansia per le spese.

Oroscopo della Vigilia di Natale: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Siete carichi di grinta e questo vi permetterà di sbrigare le ultime commissioni per la Vigilia di Natale senza alcuna fatica. Dedicatevi a pianificare i festeggiamenti insieme ai vostri cari, decidendo mete e attività. Cercate di costruire un dialogo sereno con chi vi sta a cuore; tuttavia, se l’accordo dovesse tardare, assicuratevi di avere pronta un'alternativa. Sul fronte economico, arrivano intuizioni brillanti per far fruttare i vostri risparmi. Voto: 8,5

Toro – Il settore professionale vi mette alla prova proprio durante la Vigilia di Natale, chiedendovi di definire il vostro futuro. Dovete capire se la rotta intrapresa è quella giusta o se è meglio cambiare obiettivo.

Nonostante l'impegno mentale, godetevi il calore delle feste e siate indulgenti verso eventuali tensioni: sono solo stress momentanei. Le entrate e le uscite sono bilanciate; nonostante le spese recenti, la vostra stabilità finanziaria non corre rischi. Voto: 7,5

Gemelli – State correndo troppo per soddisfare tutti, rischiando di trascurare la qualità dei vostri rapporti. Se vi sentite irritabili, sappiate che è una reazione naturale allo stress. Durante la Vigilia di Natale, il carico di impegni sembra raddoppiare: ricordate che non siete invincibili. Provate a condividere le responsabilità con chi vi sta vicino. Accettate l'idea che non potrete partecipare a ogni singolo invito o festeggiamento previsto.

Voto: 6

Cancro – È il momento perfetto per organizzare qualcosa di piacevole da condividere con chi vi sta accanto. Se qualcosa non funziona dateci un colpo di spugna, evitate ripicche e parole strane. Sfruttate gli aspetti positivi. Grandi soddisfazioni nel lavoro e nel denaro a partire da subito. Voto: 8

Previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 24 dicembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – State affrontando un periodo di insoddisfazione di coppia, ma il bene che vi scambiate non è in discussione. Non arrendetevi. Con un po’ di costanza potrete salvaguardare la parte migliore del vostro rapporto. La serenità è all'orizzonte. Proprio durante la Vigilia di Natale, grazie alle vostre doti relazionali e comunicative, sarete in grado di vivere momenti così sereni da restare impressi nel vostro cuore.

Voto: 7

Vergine – Alcune situazioni potrebbero farvi sentire sotto pressione, scatenando qualche tensione nel rapporto di coppia. Ricordate che non serve colpevolizzarsi troppo: a volte reagite d’impulso, ma in un legame si sbaglia e si matura sempre insieme. Non caricatevi tutto il peso del mondo sulle spalle. Per ritrovare il buonumore, concedetevi un piccolo trattamento di bellezza o un momento dedicato alla cura della vostra immagine; basta un dettaglio per farvi tornare il sorriso. Voto: 6,5

Bilancia – Avete le idee chiare sui desideri di chi vi sta accanto e vi impegnerete al massimo affinché si realizzino. In questa Vigilia di Natale, tuttavia, la priorità spetta a voi: ai vostri bisogni e a quei sogni rimasti troppo a lungo chiusi nel cassetto.

Risolvete le questioni in sospeso per dedicarvi completamente a chi vi ha dimostrato affetto sincero. Nonostante la vostra ottima gestione finanziaria, un pizzico di preoccupazione per il portafoglio continua a farsi sentire. Voto: 7,5

Scorpione – Periodo di svogliatezza. Avete voglia di riposare e di dedicarvi solo alle persone care e fare quello che vi passa per la testa. Novità ed emozioni in amore anche se siete piuttosto timidi. La timidezza è comune a molti e addirittura potrebbe essere un pregio. Per quanto riguarda la carriera, siete in una fase di espansione, ma cercate di restare con i piedi per terra senza fare il passo più lungo della gamba.

Voto: 7,5

La Vigilia di Natale secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sentite il bisogno di dare una svolta alla vostra vita. Per evitare passi falsi, è essenziale che pianifichiate con cura i prossimi movimenti. In ambito affettivo, la scintilla appare un po' spenta: è probabile che le vostre energie siano rivolte solo alla ricerca di tranquillità e spensieratezza. Prendetevi un momento per definire ciò che desiderate davvero. Voto: 6,5

Capricorno – Spesso sentite l’impulso di dedicarvi a troppi progetti contemporaneamente. L'oroscopo vi ricorda che è meglio concentrarsi su pochi obiettivi ma portarli a termine con cura. Un colpo di fortuna è all'orizzonte e vi aprirà le porte verso ciò che sognate.

Le stelle sorridono a chi sta iniziando una storia, a chi sceglie di andare a convivere o desidera un figlio. Anche se il periodo si preannuncia altalenante, cercate di allontanare lo stress professionale e godetevi un meritato riposo. Voto: 8,5

Acquario – Non lasciate che la frenesia della Vigilia di Natale vi sovraccarichi. Concentratevi sulle priorità e trascurate il superfluo. Nei sentimenti, cercate di accorciare le distanze: la vostra riservatezza rischia di ferire chi vi sta accanto. Se siete soli, restate aperti alle novità: l'amore ha l’abitudine di bussare alla porta proprio quando smettete di rincorrerlo. Per quanto riguarda gli affari, non è il momento di tentennare: agite subito per massimizzare i profitti.

Voto: 6,5

Pesci – Non permettete che le tensioni professionali dell'ultimo minuto rovinino il vostro umore. In questa Vigilia di Natale, preparatevi ad affrontare ogni sfida con coraggio, perché il momento è ideale per realizzare qualcosa di concreto e duraturo. Restate aperti alle relazioni: una nuova amicizia o un incontro fortuito potrebbero portarvi molta spensieratezza. Celebrate voi stessi con un acquisto speciale, un gesto che sancisca il vostro ottimismo verso il futuro. Voto: 8