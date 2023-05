Una nuova giornata è appena iniziata. L'oroscopo del 19 maggio è pronto a svelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso il lavoro, l'amore e la socialità. Come mostra anche la classifica, ogni segno affronterà le situazioni in modo diverso. Ci sarà chi si arrenderà al primo ostacolo e chi al contrario userà le proprie forze per compiere un ulteriore passo in avanti. L'influenza dei pianeti, in questo caso, avrà un ruolo determinante.

Ecco tutti i dettagli delle previsioni zodiacali del 19 maggio.

Previsioni zodiacali del 19 maggio: la classifica dei 12 segni

Toro (1° posto): avrete energia da vendere. Vi dimostrerete sicuri di voi stessi. Avrete un'ottima padronanza delle abilità lavorative e non vacillerete davanti a eventuali difficoltà. Affronterete tutto con coraggio e dimostrazione. Userete lo stesso impegno anche nella vita sentimentale.

Capricorno (2° posto): non lascerete indietro le persone care. Farete in modo da renderle completamente partecipi. Le coinvolgerete in avventure emozionanti che vi consentiranno di intraprendere un percorso senza precedenti. La ricerca dell'amore potrebbe concludersi in modo positivo.

Bilancia (3° posto): deciderete di credere alle parole del prossimo.

Anche se non avrete modo di verificarle, non metterete in dubbio le buone intenzioni degli amici e del partner. Questo vi consentirà di vivere la giornata in modo molto più sereno e di essere più produttivi.

Sagittario (4° posto): sarete piuttosto attenti alle indicazioni provenienti dall'esterno. Non vorrete mettervi in mostra, ma sarete determinati a svolgere nel modo migliore le vostre mansioni.

Questo desiderio vi farà onore, anche se potrebbe essere necessario un po' di tempo per trasformarlo in realtà.

Acquario (5° posto): saprete parlare al prossimo senza alcun tentennamento. La vostra empatia vi consentirà di affrontare tematiche delicate con un grande tatto. Gli amici non potranno fare a meno della vostra presenza, ma il partner potrebbe sentirsi un po' trascurato per via della lontananza

Gemelli (6° posto): potrebbe essere il momento giusto per intraprendere una strada diversa.

Il timore farà parte del percorso, anche se cercherete di nasconderlo. L'obiettivo sarà quello di sentirvi più padroni della situazione e di migliorare alcuni aspetti ancora altalenanti.

Ariete (7° posto): non sarete molto costanti sul posto di lavoro. Tenderete a distrarvi facilmente e a lasciarvi trascinare da questioni di poco conto. Potreste scontrarvi con situazioni impreviste che non faranno altro che aumentare la vostra frustrazione. Il capo non ne sarà contento.

Leone (8° posto): riceverete un rimprovero da parte di una persona molto importante per voi. Questa situazione vi ferirà molto. Proverete sentimenti contrastanti che non vi consentiranno di reagire nel modo desiderato. Potreste anche avvertire vergogna e sensi di colpa.

Cancro (9° posto): ancora una volta le stelle non saranno dalla vostra parte. La giornata non inizierà nel piede giusto. Proverete a sistemare alcuni aspetti, ma non otterrete grandi risultati, almeno per il momento. L'oroscopo del 19 maggio vi consiglia di guardare sempre avanti.

Vergine (10° posto): esprimerete concetti giusti, ma utilizzando le parole sbagliate. Alcune persone potrebbero rimanere ferite dall'atteggiamento adottato. Avrete modo di rimediare, ma dovrete fare appello a tutte le vostre energia per farcela. Inoltre, sarà necessario riconoscere l'errore commesso.

Scorpione (11° posto): rimarrete molto delusi dalla sfera romantica. L'incontro con una persona non andrà nel modo desiderato.

Non saprete se concederle una seconda possibilità o se mettere subito fine alla frequentazione. Questa esperienza avrà un forte impatto su di voi.

Pesci (12° posto): cambierete umore molto velocemente. Dovrete affrontare stati emotivi diversi che vi causeranno una grande confusione. Amici e parenti cercheranno di aiutarvi, ma le loro parole cadranno nel vuoto. Dovrete trovare la forza dentro voi stessi. La ripresa sarà vicina.