Mercoledì 14 giugno 2023 troviamo sul piano astrale la Luna, Urano, il Nodo Nord e Giove transitare nel segno del Toro, mentre Marte assieme a Venere risiederanno nell'orbita del Leone. Il Sole insieme a Mercurio, invece, resteranno stabili in Gemelli, così come Nettuno e Saturno permarranno nel domicilio dei Pesci. Plutone, in ultimo, continuerà il moto in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Gemelli, meno benevolo per Scorpione e Acquario.

Sul podio

1° posto Toro: accelerazioni. Giornata di metà settimana dove i nati Toro potrebbero beneficiare di una celere e benaugurante accelerazione di alcuni progetti professionali e pratiche burocratiche, passo spedito che permetterà al segno Fisso di poter godere di ottimi avanzamenti.

2° posto Pesci: cerchie allargate. Sia che si tratti di espandere la cerchia amicale o di allargare il bacino d'utenza clientelare al lavoro, i nati Pesci avranno buone chance di risultare persuasivi e carismatici, doti che permetteranno al segno Mutevole di fare delle nuove e proficue conoscenze.

3° posto Gemelli: amore top. Secondo l'oroscopo di mercoledì 14 giugno, ad avere una marcia in più nel ménage amoroso saranno i nati sotto il segno dei Gemelli che risulteranno oltremodo passionali.

I mezzani

4° posto Leone: un passo per volta. Il binomio Luna-Urano nel decimo campo parrà suggerire a gran voce ai nati Leone di non lasciarsi trasportare e fuorviare da dei principi ambiziosi troppo marcati, col carnet astrale che indicherà al segno di Fuoco che sarebbe meglio proseguire un passo per volta nella maniera più cauta possibile.

5° posto Bilancia: qui e ora. Il Nodo Nord nell'Asse Toro-Scorpione al giro di boa sommato alla spinta della Bianca Signora in posizione favorevole consiglierà, con buona probabilità, ai nati Bilancia di godersi appieno il momento presente, evitando di rivangare il passato in qualsiasi salsa.

6° posto Ariete: il momento propizio.

Eccezion fatta per il duetto Marte-Venere nell'amico Leone, il resto del parterre planetario avrà probabilmente in animo di vedere i nati Ariete, nel corso di questo giorno di fine primavera, riuscire a smorzare il loro tipico mood irruente a favore di un atteggiamento più lungimirante e attendista.

7° posto Capricorno: focus sentimentale.

Le attenzioni dei nati Capricorno dovrebbero, durante questo mercoledì di giugno, essere perlopiù indirizzate sul fronte sentimentale, ambito dove il segno Cardinale farebbe meglio ad analizzare a fondo gli attuali punti in comune tra lui e il partner.

8° posto Vergine: ricercando l'impossibile. L'alea che correranno probabilmente i nati Vergine nelle ventiquattro ore in questione sarà di portare la loro meticolosità a livelli estremi, mettendosi a ricercare un'utopistica perfezione in maniera particolarmente cocciuta.

9° posto Cancro: affaticati. Complici le attività pressanti dei giorni scorsi, questo mercoledì i nati Cancro potrebbero accusare una certa stanchezza fisica che andrà a tradursi in svogliatezza nello svolgimento degli impieghi professionali o dei lavoretti domestici.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: stravolgimenti in vista. Ottime le effemeridi per dare un momentaneo stop a tutte quelle attività stressanti che sono diventate oramai soltanto una zavorra e nulla più per i nati Acquario, con quest'ultimi che inizieranno a meditare seriamente se non sia il caso di stravolgere del tutto la loro esistenza.

11° posto Scorpione: capro espiatorio. Un po' per scrollarsi di dosso il peso di alcune responsabilità e un po' per piccole vendette relazionali lasciate in sospeso, i nati Scorpione parranno inclini a cercare un capro espiatorio questo mercoledì, ad esempio addossando gli ultimi fallimenti professionali a un capo o a un collega.

12° posto Sagittario: solitari.

Ciò che probabilmente cercheranno di fare i nati Sagittario in questo giorno di metà mese sarà di limitare i rapporti col mondo circostante, atteggiamento che metteranno in campo per provare a fare il punto della situazione attuale senza alcun intralcio.