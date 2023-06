Martedì 27 giugno troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Bilancia, nel frattempo Marte, Lilith e Venere transiteranno nell'orbita del Leone. Mercurio insieme al Sole, invece, permarranno nel domicilio del Cancro, così come Plutone resterà stabile nel segno del Capricorno. Urano, il Nodo Nord e Giove, infine, continueranno la sosta in Toro come Nettuno assieme a Saturno proseguiranno il transito in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Leone, meno roseo per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Ariete: risultati top.

Un mix di audacia e faccia di bronzo, condita da un pizzico di incoscienza, permetterà probabilmente ai nati Ariete di avere una marcia in più in merito agli impegni professionali, ancor di più per coloro che operano alle dipendenze altrui.

2° posto Leone: introspettivi. Più tendenti alla riflessione e all'introspezione, i nati Leone potrebbero svestirsi momentaneamente del loro fare brioso e scanzonato, nel corso del 27 giugno, lasciando stupito il mondo circostante.

3° posto Bilancia: attenti. Lucidi e particolarmente percettivi, i nati sotto il segno della Bilancia, secondo l'oroscopo di martedì 27 giugno, parranno risultare oltremodo attenti a gesti e parole della dolce metà al fine di testarne la sincerità della stessa.

I mezzani

4° posto Acquario: burloni. Il fronte relazionale di casa Acquario nelle ventiquattro ore in questione avrà buone chance di calamitare gran parte delle energie native, col segno d'Aria che si divertirà parecchio a fare degli scherzi o delle battute sarcastiche ad amici o nuove conoscenze.

5° posto Gemelli: antichi fasti.

I primi due decani dei nati Acquario, durante questo martedì estivo, si renderanno probabilmente conto che sarà il caso di rispolverare un vecchio progetto pratico legato al nido domestico, ad esempio prodigandosi nella creazione di una parete attrezzata per il soggiorno.

6° posto Scorpione: focus familiare. Ci sarà, c'è da scommetterci, voglia dalle parti dei nati Scorpione di trascorrere del tempo con un fratello o con un genitore in questo giorno di fine mese, specialmente per coloro che ultimamente hanno posizionato il lavoro come priorità regina.

7° posto Pesci: un passo per volta. Martedì d'inizio stagione dove, con buona probabilità, i nati sotto il segno dei Pesci capiranno che non sarà fattibile programmare troppo in là nel futuro, quindi di conseguenza comprenderanno che procedere un passo per volta sarà la soluzione più saggia.

8° posto Vergine: aspettative sproporzionate. L'alea di casa Vergine questo martedì sarà presumibilmente rappresentata dalla sproporzionata aspettativa che i nativi riserveranno in un'attività che li vedrà coinvolti, ad esempio col segno di Terra che si cimenterà nella creazione di una torta non troppo semplice da preparare e il risultato finale tenderà a deluderli.

9° posto Toro: umore ballerino. Semaforo acceso sul giallo per quanto riguarderà il tono umorale dei nati Toro, con quest'ultimi che dovranno gioco forza fare i conti con un martedì pregno di picchi d'entusiasmo che andranno ad alternarsi a momenti di sconforto.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: pentimenti. Giornata d'inizio settimana che potrebbe mettere i nati Cancro nelle condizioni di pentirsi di un'azione compiuta di recente, col segno d'Acqua che purtroppo per il momento non troverà il modo idoneo per farsi perdonare dalla persona interessata.

11° posto Capricorno: liberarsi di qualcosa. I nati Capricorno, nel corso di questo martedì estivo, avranno buone possibilità di essere costretti dal partner o da un genitore a liberarsi di un oggetto al quale sono particolarmente legati affettivamente, ad esempio un veicolo d'epoca che prende polvere in garage da diverso tempo.

12° posto Sagittario: rinvii subiti. Non troppo entusiasmanti le effemeridi di casa Sagittario per questo giorno di fine mese per ciò che concerne un'attività in programma che i nativi attendevano da un po', difatti il segno di Fuoco sarà chiamato a rinunciarvici a causa di impedimenti di forza maggiore.