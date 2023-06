Le previsioni dell'oroscopo del 27 giugno 2023 prevedono novità in arrivo per i nati sotto il segno del Leone. I Capricorno sono piuttosto temerari in questo periodo. Potrebbero esserci delle belle soddisfazioni in arrivo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: questo non è il momento di battere la fiacca. Anche se la vita in certe occasioni si diverte a giocarvi qualche scherzetto, voi cercate di essere più furbi e preparati.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 27 giugno vi invitano a prendere con maggiore decisione e determinazione certe cose che vi capiteranno.

Piangersi addosso vedrete che non vi servirà a nulla.

10° Acquario: le stelle vi esortano a guardare oltre e a non voltarvi più indietro. Ricordate che nella vita è importante sempre allargare i propri orizzonti, altrimenti è il caos.

9° Toro: non lasciate nulla al caso e ponderate attentamente ogni decisione che prenderete, soprattutto nel prossimo futuro. In amore ci vuole un po' di coraggio in più se ci tenete davvero ad una relazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: spesso bisogna mettersi in gioco mettendo sul tavolo tutte le carte. Non si possono vincere tutte le partite, ma questo non vuol dire che non valga la pena di giocare ugualmente.

7° Scorpione: alti e bassi per quanto riguarda la sfera professionale.

Buon momento per quanto riguarda l'amore. Chi sta pensando di allargare la famiglia dovrebbe darsi una mossa.

6° Sagittario: secondo le previsioni dell'oroscopo del 27 giugno i nati sotto questo segno sono un po' confusi. Meglio essere cauti e non trarre subito delle conclusioni affrettate.

5° Cancro: siete un po' impazienti in amore.

Cercate di essere determinati e forti e non fermatevi alle apparenze. Le stelle vi esortano a non darvi per vinti in nessuna circostanza, specie sul lavoro.

Oroscopo segni fortunati del 27 giugno

4° in classifica Leone: non siate troppo frettolosi e ricordate che per certe cose è necessario avere una certa pazienza. Non siate irriverenti e ricordate che esistono privilegi a cui non potete voltare le spalle.

3° Vergine: ci sono delle belle novità in arrivo, non dovete fermarvi dinanzi a nulla. In amore è tempo di osare e di rischiare il tutto per tutto. Sul lavoro, invece, potreste essere un po' più impacciati.

2° Bilancia: tra oggi e domani potrebbero esserci dei risvolti interessanti sotto più punti di vista. Non vi arrendete alle apparenze e cercate di lottare per i vostri scopi.

1° Capricorno: siete temerari e avventurieri. In questo momento sareste disposti a qualunque cosa pur di riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Siete appagati e soddisfatti.