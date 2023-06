Le previsioni dell'oroscopo del 3 luglio 2023 invitano i Cancro ad essere attenti in amore. I Vergine, invece, devono imparare ad essere più determinati e volitivi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: l'Oroscopo del 3 luglio esorta i nati sotto questo segno ad essere volitivi. Non fermatevi dinanzi le apparenze. Se volete qualcosa, lottate fino in fondo per ottenerla.

11° Leone: ci vuole impegno e dedizione per riuscire ad arrivare lontano e raggiungere dei traguardi importanti. Le stelle vi invitano a non demordere e a non mollare la presa.

10° Ariete: questo è il momento di tirare fuori le proprie emozioni in modo da riuscire a venire a capo di alcune faccende. Nella vita bisogna rischiare, altrimenti nulla ha più un valore.

9° Bilancia: le stelle potrebbero giocarvi qualche brutto scherzo. Una situazione che, fino a questo momento potevate osservare con tranquillità e serenità potrebbe prendere una direzione totalmente diversa.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: siete un po' troppo polemici e la cosa potrebbe portare il partner a stancarsi. Ci vuole una via di mezzo in ogni cosa, quindi, cercate di non commettere degli errori.

7° Toro: siate aperti e lungimiranti. Dal punto di vista professionale è importante non lasciarsi sfuggire nulla.

In amore è tempo di farvi valere e di dire le cose che non vi stanno bene in un rapporto.

6° Gemelli: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Si stanno sbloccando delle situazioni molto interessanti, quindi, cercate di tenere gli occhi sempre ben aperti e proiettati sul futuro.

5° Capricorno: lasciatevi stupire in amore.

Non siete molto amanti delle sorprese, specie quelle che poi non si rivelano gradite. Ad ogni modo, non opprimete neppure la creatività delle persone che avete accanto.

Oroscopo segni fortunati del 3 luglio

4° in classifica Cancro: certe occasioni capitano una sola volta nella vita, quindi, andrebbero prese al volo senza pensarci troppo su.

Questo vale soprattutto per il lavoro, mentre in amore è importante essere attenti.

3° Scorpione: l'oroscopo del 3 luglio invita i nati sotto questo segno ad essere impavidi. Solitamente tendete a non avere paura dei confronti e questo potrebbe portarvi alla risoluzione di tante cose.

2° Sagittario: le stelle sono favorevoli, ma dovete cercare di essere un po' più reattivi. La passività non porta da nessuna parte, quindi, è tempo di tirare fuori gli artigli.

1° Pesci: non permettete a nessuno di dirvi quello che potete o non potete fare. In amore è tempo di essere un po' più diretti e di rischiare il tutto per tutto, altrimenti poi potreste pentirvi.