Nella settimana dal 3 al 9 luglio troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dai gradi del Capricorno (dove si farà Piena lunedì alle ore 11:38) al segno dell'Ariete, mentre Lilith cambierà domicilio passando dal Leone (dove risiedono Marte e Venere) all'orbita del Cancro (dove transitano Mercurio e il Sole). Il Nodo Nord, Urano e Giove, intanto, resteranno stabili in Toro, così come Nettuno insieme a Saturno proseguiranno il moto in Pesci. Plutone, in ultimo, permarrà nel segno del Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Leone, meno entusiasmante per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Toro: incastri. Secondo l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 luglio, i nati Toro potrebbero notare come alcune distanze relazionali si accorceranno e qualche progetto professionale inizierà a ingranare come anelavano. Tali rassicuranti incastri, però, rallenteranno leggermente il loro incedere nelle giornate di mercoledì e giovedì, periodo ottimo per rivedere dettagli e perfezionare investimenti.

2° posto Capricorno: prese di coscienza. Nel trambusto esistenziale che i nati Capricorno stanno vivendo da fine giugno, questa Luna Piena nel segno di lunedì mattina parrà illuminare a giorno i lati ombra del loro modo di fare che non gli hanno permesso di realizzarsi. Presa di coscienza che, se sfruttata a dovere, permetterà al segno Cardinare di raddrizzare prontamente il tiro e rimettersi in carreggiata dal 9 luglio in poi.

3° posto Leone: incontri. Eccezion fatta per le routinarie e un po' nervose giornate del 5 e 6 luglio, la settimana in questione avrà buone chance di regalare ai nati Leone qualche eccitante incontro di stampo affettivo, nuove conoscenze che nasceranno sotto la benedizione astrale della Bianca Signora. Tali incontri per il terzo decano, specialmente venerdì e domenica, potrebbero repentinamente trasformarsi in durature e focose storie d'amore.

I mezzani

4° posto Ariete: concreti. Più trascorreranno i giorni di questa settimana di luglio e maggiori saranno le possibilità per i nati Ariete di orientarsi più sulla concretezza delle loro azioni piuttosto che perdersi nei meandri delle idee dallo sfondo utopistico. L'exploit di tale cambio di mood darà i suoi frutti nel weekend, quando il loro Astro governatore flirterà con il Luminare notturno sui loro gradi.

5° posto Vergine: rialzare la testa. Se nell'ultimo periodo i nati Vergine sono stati più avvezzi a nascondere metaforicamente la testa sotto la sabbia, in questi sette giorni la loro propensione in tal senso probabilmente muterà e il segno di Terra sarà maggiormente incline a rialzare il capo. Cambio di guardia che andrà a impattare in primis sui rapporti relazionali legati alla sfera lavorativa, ambito dove i nativi non vorranno più farsi scavalcare.

6° posto Pesci: loquaci. Sarà nell'ambito sentimentale che i nati Pesci daranno, c'è da scommetterci, il loro meglio, in particolar modo venerdì e sabato quando riusciranno a convincere il partner a presenziare a un evento o a regalargli quell'abito che tanto desiderano.

Il 5, il 6 e domenica 9 luglio, invece, il segno Mutevole risulterà un pizzico meno loquace ma più romantico e comprensivo in coppia.

7° posto Scorpione: cernita. Avete presente quando inserite le patate bollite nello schiacciapatate e, dopo aver ottenuto la polpa del tubero, nello strumento rimane soltanto la buccia dello stesso? Ecco, in questa settimana i nati Scorpione saranno probabilmente chiamati a fare un'azione similare, ovvero dovranno fare una cernita sia delle loro amicizie che dei progetti in essere al fine di eliminare ciò che è oramai obsoleto.

8° posto Acquario: freno a mano. Alla stregua di un'automobile che si mette su strada col freno a mano tirato, questa settimana per i nati Acquario, in particolare le giornate centrali, parrà profumare di entusiasmo messo in stand-by, in quanto alcune circostanze faranno sì che il segno d'Aria pazienti ancora un po' per giungere alle mire prefisse.

Domenica, invece, sarà tempo di staccare momentaneamente la spina e dedicare quante più ore possibili a figli e dolce metà.

9° posto Sagittario: comunicazione sottotono. Le giornate migliori dal punto di vista astrologico per i nati Sagittario potrebbero essere quelle di mercoledì e giovedì, quando sarà semplice godersi i piccoli piaceri della vita senza scivolare in lamentele o imposizioni. Il resto della settimana, invece, non dovrebbe essere così entusiasmante per il segno di Fuoco, soprattutto sul fronte comunicativo dove risentiranno di un appannamento d'idee e intenti.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: insoddisfatti. Sia che si tratti di un desiderio materiale che affettivo, i nati Bilancia avranno buone chance di trascorrere questa settimana estiva dovendo fare i conti con una pressante insoddisfazione che li accompagnerà come la celebre nuvola di Fantozzi.

Prenderne atto e mitigare la frustrazione leggendo un buon libro o facendo una passeggiata nel bosco sarebbero sagge azioni da mettere in atto da parte del segno Cardinale.

11° posto Gemelli: gelidi. Il clima nel ménage amoroso, ancor di più a inizio e fine settimana, sarà probabilmente tutt'altro che passionale, coi nati Gemelli che dovranno rassegnarsi a procrastinare eventuali parentesi focose con l'amato bene a data da destinarsi. Giovedì, intanto, risulterà una giornata ottima per mettere a segno qualche buon risultato sul fronte economico.

12° posto Cancro: spaesati. La Luna Piena nell'amico/nemico Capricorno di lunedì farà il paio col passaggio di Lilith in retrogradazione sui loro gradi nella giornata di giovedì, doppio passaggio planetario che subodorerà di destabilizzazione per i nati Cancro, in particolar modo nella sfera amorosa dove non sapranno bene come comportarsi per rendere armoniosa la relazione in essere.