Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio invitano i nati sotto il segno dei Gemelli a non dare troppo peso alle apparenze. I Pesci, invece, devono fidarsi delle persone giuste, altrimenti potrebbero esserci dei problemi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: cercate di fidarvi solo delle persone che fanno parte della vostra vita da tempo. Diffidate un po' dalle nuove conoscenze, specie se sono nate in ambito professionale.

11° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio vi invitano a mettere le carte in tavola in amore.

Giocate in maniera limpida e pulita e vedrete che non ve ne pentirete.

10° Acquario: siete un po' indecisi su alcune scelte da prendere, soprattutto sul fronte professionale. Il consiglio di una persona cara potrebbe rivelarsi fondamentale per voi.

9° Leone: Mercurio potrebbe incidere negativamente sulle vostre performance professionali. Non siate troppo istintivi e pensate un po' di più prima di prendere decisioni in maniera molto frettolosa.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: giorni molti intensi dal punto di vista professionale, ma anche molto soddisfacenti. Non arrendetevi dinanzi gli ostacoli, anzi, prendeteli come sfide per osare.

7° Ariete: se siete impazienti e desiderosi di portare necessariamente a termine degli obiettivi cercate di essere concentrati in modo da non commettere degli errori di valutazione.

6° Scorpione: la settimana dal 3 al 9 luglio potrebbe rivelarsi particolarmente calda per i nati sotto questo segno. L'Oroscopo, infatti, vi invita ad osare soprattutto in amore.

5°Toro: meglio fare da sé in certi casi. Se ci tenete davvero a qualcosa, non affidatela a nessuno e provvedete voi in prima persona. Nessuno può sapere meglio di voi cosa sia più giusto fare.

Oroscopo segni fortunati dal 3 al 9 luglio

4° in classifica Gemelli: secondo le previsioni dell'oroscopo dal 3 al 9 luglio, i nati sotto questo segno devono essere un po' più sciolti e sbrigativi. Non date troppo peso alle apparenze.

3° Cancro: nuove e stimolanti occasioni nel lavoro potrebbero donarvi nuovo slancio e nuovi stimoli.

Cercate di non essere troppo tesi e cogliete al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino.

2° Vergine: non siate troppo polemici, ma cercate di godere delle piccole gioie della vita. Meglio non pensare troppo al domani, soffermatevi di più sul presente e su quello che vi sta capitando.

1° Bilancia: siete in cerca di brividi e di nuove emozioni. Questo potrebbe spingervi a compiere dei gesti e delle azioni che, solitamente, non avreste compiuto. Ci sono novità in amore.