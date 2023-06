Sabato 1° e domenica 2 luglio troveremo sul piano astrale la Luna transitare nel segno del Sagittario, mentre Saturno assieme a Nettuno risiederanno nel domicilio dei Pesci. Marte insieme a Venere, invece, resteranno stabili in Leone, così come il Sole e Mercurio continueranno la sosta in Cancro. Plutone, in ultimo, protrarrà il moto in Capricorno come il Nodo Nord, Urano e Giove proseguiranno il transito in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Acquario, meno benevolo per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: avanti tutta. Secondo l'oroscopo del weekend 1-2 luglio, i nati Acquario sembreranno accantonare momentaneamente le paturnie esistenziali che hanno offuscato ultimamente la loro lucidità mentale, col segno Fisso che preferirà concentrare le sue energie sul fronte lavorativo dove darà il meglio di sé.

2° posto Ariete: affabili. Sia che si tratti del rapporto con un vicino di casa che con un nuovo collega, i nati Ariete potrebbero dimostrarsi decisamente più concilianti rispetto agli ultimi giorni e ciò sarà ben visto da coloro che si erano fatti una poco entusiasmante impressione del segno di Fuoco.

3° posto Sagittario: niente pressioni. Il contrasto Luna-Nettuno da un lato spingerà, con ogni probabilità, i nati Sagittario a fare il punto della loro situazione professionale ed economica, mentre il favorevole duetto Marte-Venere nel loro Elemento li indurrà a fare sì il quadro della situazione, ma senza troppe pressioni o preoccupazioni di sorta.

I mezzani

4° posto Toro: comfort zone. Il parterre astrale del weekend in questione, capitanato dalla destabilizzante guerriglia tra Marte e Urano, suggerirà a gran voce ai nati Toro di evitare ogni manovra espansionistica e, di conseguenza, continuare a perseguire i loro obiettivi figli della comfort zone.

5° posto Leone: focus familiare. Ottime le effemeridi per i nati Leone in questi due giorni inaugurali di luglio per lanciarsi in un chiarimento o mettere finalmente la verità sul piatto nel nucleo della famiglia originaria, col segno Fisso che sarà probabilmente chiamato a togliersi quel peso dallo stomaco che è lì da tempo.

6° posto Cancro: preservare l'amore. Posizione di metà classifica per i nati Cancro in questo fine settimana estivo, in quanto il segno d'Acqua potrebbe essere improvvisamente attratto da una nuova conoscenza ma il bouquet planetario gli consiglierà di evitare qualsiasi scappatella se già accasato perché verrebbe facilmente scoperta.

7° posto Pesci: dubbiosi. La sfera relazionale avrà buone chance di essere fonte di alcune preoccupazioni in casa Pesci durante queste quarantotto ore, col segno Mutevole che temerà di non riuscire con facilità a intavolare nuove amicizie o freschi amori nel prossimo futuro.

8° posto Capricorno: perplessi. A causa della promessa non mantenuta da parte di un capo oppure dell'atteggiamento ostile di un subalterno, i nati Capricorno questo weekend potrebbero rimanere interdetti, non sapendo come rapportarsi a tale comportamento altrui.

9° posto Scorpione: sfiduciati. Ambizione e spirito di sacrificio parranno segnare il passo in casa Scorpione nel corso del 1° e 2 luglio, coi nativi che sembreranno un pizzico sfiduciati su ciò che li attende nei mesi estivi.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: due pesi e due misure. Semaforo acceso sul rosso per la cerchia amicale dei nati Bilancia, con quest'ultimi che potrebbero non prendere affatto bene il trattamento che un'amica gli riserverà, in quanto si renderanno conto che la stessa farà due pesi e due misure.

11° posto Gemelli: rinvii. I nati Gemelli, durante le giornate di sabato e domenica, avranno ottime possibilità di dover fare i conti con qualche rinvio di ordine burocratico o pratico, procrastinazione che metteranno a dura prova la resilienza del segno Mobile.

12° posto Vergine: attriti. Tesi come una corda di violino, i nati Vergine affronteranno probabilmente questo fine settimana di luglio sparando a zero sul mondo circostante e ciò, com'è facile intuire, li metterà nelle sgradevoli condizioni di innescare controproducenti attriti con gli altri.