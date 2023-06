L'oroscopo del 1° e 2 luglio 2023 ci delucida sul fine settimana dei single appartenenti ai dodici segni dello zodiaco. Lo Scorpione potrebbe iniziare una relazione sentimentale, mentre la Vergine penserà a divertirsi. Andiamo ora a scoprire le previsioni zodiacali della giornata relativamente ai dodici segni.

La giornata astrologica dei single del 1° e 2 luglio: i primi sei segni

Ariete: attenzione a come vi muovete e soprattutto ad alcuni vostri atteggiamenti, potreste incontrare una persona speciale e dovrete essere in grado di gestire in maniera impeccabile la conoscenza.

Toro: se c'è una persona che vi intriga particolarmente cercate di mettere sul tavolo tutte le vostre carte migliori. Questo fine settimana potrebbe essere propizio e non è detto che non raggiungiate il risultato sperato.

Gemelli: potreste avere qualche leggera incertezza nell'approccio, anche a costo di sbagliare andate avanti per la vostra strada e non curatevi di eventuali errori. A rimediare poi si farà sempre in tempo.

Cancro: il vostro status di single vi potrebbe permettere di effettuare incontri davvero interessanti, starà a voi e alla vostra abilità farli diventare speciali. Mettetevi in gioco del tutto e non lasciate le cose a metà.

Leone: potreste riscuotere un certo successo dal punto di vista sentimentale, valutate attentamente le eventuali proposte che vi saranno recapitate.

Non c'è fretta nella scelta, fate le cose per bene.

Vergine: pensate a divertirvi e non vi fate idee particolari nella vostra mente. Le cose migliori non hanno bisogno di essere pianificate, avvengono e basta. Tutto poi sarà più bello e coinvolgente.

Le previsioni zodiacali dei cuori solitari del 1° e 2 luglio: la seconda sestina

Bilancia: non è escluso che questo weekend possa essere particolarmente importante per la vostra ricerca dell'anima gemella. Soprattutto la giornata di domenica avrà qualcosa di magico a cui dovete assolutamente partecipare da protagonisti.

Scorpione: una piccola apertura per una nuova relazione sentimentale potreste anche concederla.

La persona coinvolta sarà particolarmente felice di questo vostro atteggiamento e non starà più nella pelle.

Sagittario: potrebbero essere giornate particolarmente interessanti sotto il profilo dell'avventura e del divertimento, spingete forte sull'acceleratore e non pensate ad altro.

Capricorno: avrete una gran voglia di incontrare una persona speciale, che possa condividere con voi gioie presenti e future. Impegnatevi di più e il traguardo potrebbe non essere poi così lontano.

Acquario: la ricerca continua, non fatene però una ragione di stato nel caso che le cose non vadano esattamente come vi immaginate. Ci sarà tempo e modo per legarvi indissolubilmente a qualcuno.

Pesci: potreste vivere dei momenti davvero emozionanti, non è detto che sfocino in qualcosa di concreto ma è già un primo passo. Siate maggiormente ottimisti e sorridete di più alla vita.