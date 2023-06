Secondo l'oroscopo del 1° luglio 2023 sarà un periodo felice e soddisfacente per i Cancro che hanno una relazione romantica. Per i Leone, invece, sarà un periodo complicato soprattutto a livello amoroso. Per i lavoratori della Bilancia ci saranno sorprese. A seguire l’astrologia per la giornata di sabato 1° luglio, e le previsioni amorose e lavorative con le pagelle per tutti i segni zodiacali.

Previsioni dell'oroscopo di sabato 1° luglio, amore e lavoro: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sentite sempre di più l’esigenza di raggiungere una certa stabilità sentimentale e affettiva.

Attenzione, però, a non trasferire il vostro malumore nel rapporto di coppia. Periodo un po’ pesante per chi è disoccupato e sta aspettando una risposta di lavoro. Voto: 6

Toro – In amore, siete molto abili con le parole e avete molta fiducia in voi stessi. Ottima giornata per migliorare la complicità di coppia. In campo lavorativo, alcune vostre idee sono davvero brillanti e possono anche migliorare la vostra situazione economica. Voto: 7,5

Gemelli – Sensazioni strane si agitano nel vostro animo. Non rendetevi vulnerabili. Rilassatevi, siate meno sospettosi e godetevi la giornata con la persona che vi piace tanto. Per i lavoratori dipendenti, la situazione è promettente, ma non dovete cedere alle provocazioni.

Voto: 6,5

Cancro – Sul fronte dell’amore, siete felici e soddisfatti della vostra relazione amorosa. I più giovani del segno avranno la possibilità di vivere un’avventura indimenticabile. L’importante è sapere distinguere con saggezza e intelligenza chi è sincero e chi no. L'Oroscopo del lavoro sostiene che dietro l’angolo ci sono nuove opportunità lavorative.

Voto: 8

Previsioni amorose e lavorative, sabato 1° luglio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Non sarà una giornata semplice per i rapporti d'amore dove regnano le incomprensioni. A ogni modo, non vi mancherà la capacità di trovare soluzioni e resistere a questa crisi. Scoprirete di essere una persona forte e comprensiva. Potate avanti i vostri progetti di lavoro.

Se state cercando una buona occupazione, ampliate i vostri contatti, anche i social potrebbero offrirvi buone opportunità. Voto: 6

Vergine – L'amore e i sentimenti sono in primo piano. Tutti invidiano la complicità e l’intesa che c’è tra voi e il vostro partner. Potete parlare di tutto e di più, confidarvi, stabilire le priorità. In campo professionale potreste decidere per una grande svolta, ma attenzione a non abbandonare il certo per l’incerto. Voto: 6,5

Bilancia – In amore, cresce forte il desiderio di andare contro le regole e di apportare grandi cambiamenti nella vostra vita. Questa giornata regala forte emozioni anche ai cuori solitari del segno. Potrebbe tornare un vecchio amore, fate attenzione.

Novità nel lavoro per un progetto che credevate improduttivo. Sorprese per le attività in proprio, forse un’entrata extra. Voto: 7

Scorpione – Secondo l'oroscopo dell'amore, questa è una buona giornata per stare insieme con la persona interessata, oppure per programmare le vacanze di coppia o di famiglia. In campo professionale, i rapporti in ufficio miglioreranno, soprattutto se negli ultimi tempi ci sono state tensioni e incomprensioni. Voto: 7

Amore e lavoro secondo l'oroscopo del 1° luglio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Giornata favorevole per l'amore. C’è chi farà nuove amicizie, chi trascorrerà serata fuori casa e chi farà una gita fuori porta. Nel campo economico e lavorativo, potreste mettere a segno qualche buon colpo, ma spenderete un bel po’ di soldi.

Avete le mani bucate. Voto: 8

Capricorno – C’è qualcosa che vi ribolle dentro, state attraversando un periodo di scontentezza in amore. Avete voglia di uscire e di prendervi una vacanza lontano da tutti. Insomma, è un periodo di fragile emotività che presto passerà. L'oroscopo del lavoro afferma che presto avrete buone soddisfazioni. Per chi cerca un buon impiego, si consiglia di inviare curriculum anche all’estero o nelle altre regioni italiane. Voto: 6

Acquario – Se il rapporto di coppia scricchiola, questa giornata porterà scossoni affettivi. I gesti di tenerezza sono molto importanti, per mantenere viva la fiamma della passione. Nel lavoro, massima attenzione e concentrazione. Si potrebbero verificare delle insidie ordite da chi vi rema contro.

Reagite senza farvi prendere dall’ansia. Voto: 5,5

Pesci – Per l'amore, non sarà un periodo facile. Troppi equivoci e imprevisti che metteranno a dura prova i sentimenti dei due partner. Non cedete alla voglia di rispondere anche alle provocazioni esterne. Non permettete a nessuno di rovinare la vostra vita sentimentale. Nel campo lavorativo, alcuni Pesci devono risolvere una complicazione dovuta alla distrazione altrui. Voto: 5