L'oroscopo di sabato 1° luglio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Alcuni segni saranno vivaci e loquaci, mentre altri preferiranno dare spazio alla serietà.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 1° luglio.

Oroscopo del 1° luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vivrete una giornata molto entusiasmante dal punto di vista lavorativo e sentimentale. Raggiungerete obiettivi ambiziosi che avranno ottime ripercussioni anche sulla relazione di coppia e famigliare.

Sarete sereni in ogni momento e riposerete con facilità.

Toro: il partner potrebbe avere un atteggiamento incomprensibile. Cercherete di svelare il mistero, ma non sarà facile venirne a capo. In alcuni momenti, avrete bisogno di un supporto esterno per continuare a sperare in questo rapporto. Il confronto diretto, per ora, non porterà a nulla di buono.

Gemelli: sarete un po' infastiditi dall'atteggiamento del partner. Avrete la sensazione di non essere presi in considerazione, soprattutto per le cose che contano di più. Vi rifiuterete di accettare questa situazione e deciderete di combattere per difendere il vostro punto di vista.

Cancro: avrete bisogno di allontanarsi dalla città per trascorrere un po' di tempo nella natura.

Il caldo eccessivo non vi farà respirare. Farete fatica a concentrarvi e a svolgere le vostre attività quotidiane. Compenserete questa battuta d'arresto con simpatia e risate.

Previsioni astrologiche del giorno 1° luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: deciderete di incrementare il vostro lavoro. Non sarà facile perché dovrete modificare alcuni ritmi.

All'inizio, sarete un po' spiazzati, però, nel corso del tempo, non potrete fare a meno di essere soddisfatti. Riceverete l'approvazione della famiglia, del partner e degli amici.

Vergine: trascorrerete la maggior parte della giornata fuori casa. Non avrete più voglia di dedicare tutto il tempo alle faccende domestiche e alla cura della famiglia.

Introdurrete qualche attività in più, in modo da appagare il vostro desiderio di spensieratezza e libertà.

Bilancia: la vita con il partner sarà molto gradevole. Avrete tante avventure da vivere insieme, però, uno dei requisiti indispensabili sarà la pianificazione. Non vi sentirete ancora pronti a partire senza un progetto ben definito. Potrebbe essere il momento giusto per mettervi all'opera.

Scorpione: il caldo vi renderà un po' nervosi. Non avrete un piano ben preciso da portare a termine. Per il momento, cercherete solo di riposarvi e di allontanare i cattivi pensieri. In parte avrete successo, ma l'intervento di un amico potrebbe essere risolutivo. Attenzione alla fiducia.

Previsioni zodiacali del 1° luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sopporterete le prese in giro. Non vi piacerà assistere a determinate situazioni, anche se sono solo gli altri a essere coinvolti. Farete di tutto per proteggere le persone più deboli e per far sentire la vostra voce. Nonostante le difficoltà, avrete successo.

Capricorno: dimostrerete di avere grande energia. Affronterete questa giornata con grinta e coraggio. Non vi farete abbattere dalle difficoltà, ma vi relazionerete in modo vincente con il prossimo. Non ci sarà ancora spazio per un'eventuale relazione sentimentale, ma le cose potrebbero cambiare in futuro.

Acquario: sarete lieti di poter trascorrere il tempo con il prossimo.

Apparirete loquaci, attivi e vivaci. Non vi farete scoraggiare da eventuali rifiuti sentimentali perché saprete sempre come recuperare la situazione. La compagnia degli amici vi trasmetterà una sensazione di benessere.

Pesci: vi prenderete cura della vostra attività lavorativa con costanza e attenzione. Non lascerete nulla al caso perché non vorrete rovinare il percorso fatto fino a questo momento. Sarete pronti a espandere i vostri progetti e anche a includere nuove persone. Attenzione a non essere precipitosi.