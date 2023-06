L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° luglio 2023. Con la presenza della Luna, da giovedì, nel segno del Sagittario, e il Sole che si unisce a Mercurio nel segno del Cancro, la giornata di inizio mese, nonché di avvio weekend, si preannuncia ricca di novità e molto favorevole per alcuni segni zodiacali. In questo contesto, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, sono due i segni che spiccano: la Vergine e il Leone.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 1° luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 1° luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. Periodo abbastanza difficile. Con la Luna in una posizione scomoda, avrete la sensazione di dover prestare maggiore attenzione al vostro corpo, alla salute e alla vita di coppia. Infatti, la signora della notte sembrerà farvi disperdere molta energia inutilmente, soprattutto quando litigate con il vostro partner. La situazione sentimentale si farà piuttosto critica, quindi sarà importante rimediare a eventuali mancanze nei confronti della persona amata, altrimenti potrebbero sorgere dei problemi. Per i single, è consigliabile prestare maggiore attenzione alle esigenze dei familiari, specialmente se recentemente avessero manifestato di sentirsi trascurati.

Voi attribuite un grande valore alla famiglia e desiderate il loro benessere, quindi trovate del tempo per loro e tutto tornerà come prima. La Luna porterà malumori e insoddisfazioni anche nel campo lavorativo: potreste non capire perché i colleghi non siano in grado di gestire le proprie attività da soli. Siete stanchi di dovervi occupare degli errori altrui.

Toro: ★★★★. Venere, il pianeta del romanticismo e della sensibilità, lavora a vostro favore e permette al rapporto di diventare sempre più profondo e coinvolgente, con una dolcezza particolare. Questa previsione potrebbe rispecchiarsi in tutte le coppie, soprattutto se la vostra relazione è iniziata in modo giocoso e ora si sta trasformando in qualcosa di serio.

Per i single, sembra che sia un periodo favorevole all'amore, i vostri sentimenti sono finalmente chiari e la persona a cui sono rivolti sembra averli compresi. Mantenete la calma e la serenità, soprattutto perché sapete che se nel caso doveste fare qualche piccolo sforzo in più, le persone intorno a voi lo apprezzeranno. La Luna vi spinge a portare avanti un progetto ambizioso che stimola la vostra creatività e ingegno, e per questo motivo avete sempre saputo distinguervi nel lavoro, grazie alle vostre idee brillanti.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno promette grandi cose per il vostro segno. Grazie alla favorevole posizione di Venere, sperimenterete l'estasi di una connessione totale con il vostro partner.

Una persona che in passato potrebbe avervi intimorito o spaventato, ora vi esalta e vi supporta. Sarete appassionati e mai banali o ripetitivi nel modo di sedurre, sentendovi parte di un unico tutto con la persona che avete scelto di avere al vostro fianco. Per i single, si aprono nuovi orizzonti nella vostra vita. Non abbiate paura di intraprendere nuove strade, magari un salto nel vuoto, sapete bene che quando serve no è difficile atterrare in piedi. Approfittate di questa giornata positiva per rigenerare mente e corpo. Nella vostra vita professionale otterrete grandi soddisfazioni. Il vostro entusiasmo e la voglia di fare saranno le vostre doti principali per portare avanti un progetto a cui tenete tanto.

Oroscopo e stelle del 1° luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. La Luna porterà alla luce alcune situazioni del passato che, in fondo, non avete mai dimenticato. Vi ricorda anche di essere meno aggressivi o polemici con il partner e di rispettare il fatto che ha idee e opinioni diverse dalle vostre. Nel frattempo, state godendo piacevolmente del vostro hobby preferito, senza accorgervi che il partner si sta annoiando della monotonia in cui versa il rapporto. Per i single, potreste sentirvi nervosi e agitati, trovando difficile stare in compagnia di persone lente o indecise che spesso vi fanno perdere la pazienza. Tuttavia, gli astri sono favorevoli e la giornata può prendere una direzione diversa, se lo desiderate.

Sul lavoro, sarete più sospettosi e diffidenti rispetto alla vostra natura, trovando difficile fidarvi dei colleghi, specialmente se in passato si sono comportati in modo scorretto.

Leone: ★★★★★. In questo primo luglio, le stelle si allineeranno positivamente per voi, portandovi verso una fase di fortuna e di pianificazione concreta. Potrete consolidare ulteriormente l'intesa di coppia, magari attraverso l'acquisto di una casa o un trasferimento vantaggioso per entrambi gli innamorati. Per i più fortunati, potrebbe esserci l'annuncio di un lieto evento in arrivo, con grandi progetti all'orizzonte che spetterà solo a voi realizzare. Per i single, la Luna vi guiderà in un affascinante viaggio all'interno delle vostre emozioni, consentendovi di scoprire i sentimenti che provate per le persone che stanno entrando nella vostra vita.

Grazie all'influenza di Venere, nasceranno amicizie romantiche destinate a diventare legami speciali e unici. Le vostre capacità speculative nel lavoro raggiungeranno livelli mai visti, grazie alla benefica influenza di Mercurio: sarete vittoriosi in tutte le sfide che affronterete.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, sabato 1° luglio, vi posiziona al primo posto in classifica in questo inizio mese. Si tratta di una fase eccezionale per il vostro cammino sentimentale. Grazie alla carica di calore umano donata dall'astro dei buoni sentimenti, Venere, a vostra volta trasmetterete in modo diretto e incondizionato alla persona amata, alle amicizie e in ambito famigliare. Non mancherà nemmeno quel tocco di romanticismo tipico di voi che renderà irresistibile l'intimità nella relazione di coppia.

Per i single, la Luna stuzzicherà con messaggi e telefonate da parte di una persona desiderosa di conoscervi meglio: vivrete un periodo magico, e non solo per la vita sentimentale. Vi sentirete amati, stimati, desiderati e apprezzati da tutti, soprattutto per la vostra autenticità. Sul lavoro, alcune nuove idee daranno l'opportunità di portare a termine un progetto del passato, poiché è arrivato il momento di raccoglierne i frutti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 1° luglio.