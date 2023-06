L'oroscopo del 29 giugno 2023 preannuncia che i Gemelli stanno attraversando un momento delicato e il Cancro deve essere più spensierato. Di seguito approfondiamo i dettagli dei dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nella coppia aumenta il desiderio di stabilizzare il rapporto. I single sono tristi perché tutto sembra complicato. In questa giornata è meglio non esagerare con gli sforzi e dedicare alcuni momenti al relax.

Toro: i cuori solitari devono evitare le discussioni vivaci. La coppia è pronta ad accettare aiuti per risolvere un problema.

Finalmente il fisico inizia a dare segni di ripresa.

Gemelli: per le coppie in crisi è una situazione delicata. Chi cerca l'amore non deve pensare continuamente al passato. Nel lavoro ci sono delle comunicazioni importanti in arrivo.

Cancro: i single cercano qualcosa di insolito da fare, per essere più spensierati. Per chi lavora nello spettacolo e nella creatività è un periodo di recupero. Attenzione perché il livello di stress è davvero molto alto.

Leone: per tutti i sentimenti è un periodo interessante. I cuori solitari devono credere in loro stessi, ed essere tranquilli. Per i commercianti è un periodo molto vantaggioso.

Vergine: i single devono avvicinare la persona che amano e parlare chiaro.

I lavoratori autonomi continuano ad avere un buon successo. Il pomeriggio è più sereno del previsto e può essere utilizzato per un po' di svago.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in questo periodo chi cerca l'amore ha molto fascino. La coppia deve cercare di sfruttare le buone qualità e iniziare dei progetti importanti.

Chi ha un'attività in proprio può finalmente ritrovare la serenità.

Scorpione: la poca concentrazione è la conseguenza di un problema familiare. È necessario fare continuamente delle lunghe passeggiate. Dal punto di vista fisico c'è sempre troppo stress.

Sagittario: la coppia deve affrontare velocemente un confronto. Su dei nuovi progetti lavorativi manca sempre la concentrazione.

La serata può essere molto stancante e soprattutto triste.

Capricorno: non vale la pena perdere tempo in liti inutili. Per la coppia un momento di tranquillità arriva in tarda serata. Nell'ambito lavorativo può arrivare un incarico importante.

Acquario: le storie d'amore di vecchia data sono abbastanza passionali. I flirt passeggeri sono più sereni e di questo alcuni amici possono essere gelosi. Il settore creativo continua ad avere delle risorse da sfruttare.

Pesci: la coppia sente il bisogno di cercare delle nuove emozioni. I cuori solitari sono pronti a fare degli incontri trasgressivi. Le cure che iniziano adesso sono efficaci.