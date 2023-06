Le previsioni dell'oroscopo del 1° luglio 2023 invitano gli Ariete ad avere pazienza. I Leone, invece, si devono lasciar andare un po' di più.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: in amore siete un po' tesi, forse ci sono delle piccole divergenze che riguardano la vita di coppia. Cercate di essere più responsabili e attenti sul lavoro.

11° Leone: l'Oroscopo del 1° luglio invita i nati sotto questo segno a lasciarsi andare un po' di più. Spesso vi lasciate travolgere da problemi che, in realtà non esistono, quindi, prestate attenzione.

10° Acquario: la vita professionale procede senza troppi intoppi, ci sono anche delle belle novità in arrivo per voi. In amore, però, attenti a qualche piccolo alterco che potrebbe inasprire gli animi.

9° Scorpione: le stelle sono ballerine. Tra oggi e domani potreste avere un po' di tensioni in ambito privato. Nel lavoro, invece, dovete essere precisi e meticolosi e, soprattutto, non dovete distrarvi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 1° luglio vi esortano ad essere un po' più comprensivi nei riguardi delle persone che vi circondano. Non siate troppo rigidi e inflessibili.

7° Vergine: siete molto determinati e questo è sicuramente un bene dal punto di vista professionale.

Nella sfera privata, invece, è necessario fare un po' di chiarezza e cercare di non lasciarsi sfuggire occasioni.

6° Gemelli: in questo periodo siete un po' troppo selettivi e la cosa potrebbe generarvi qualche piccolo disguido. Nel lavoro ci sono delle novità in arrivo che fareste bene a prendere in considerazione.

5° Bilancia: le stelle vi esortano a dare maggiori attenzioni alle persone a cui tenete.

Spesso finite per trascurare delle faccende in quanto presi dai mille impegni quotidiani, ma questo non è mai un bene.

Oroscopo 1° luglio segni fortunati

4° in classifica Ariete: fidatevi dei consigli di una persona cara e cercate di non essere troppo precipitosi. Se siete in attesa di una risposta in ambito professionale, è opportuno avere pazienza.

3° Capricorno: cogliete la palla al balzo per realizzare dei progetti a cui stavate lavorando da tempo e a cui tenete particolarmente. Non fermatevi dinanzi nessun ostacolo.

2° Toro: siete molto comprensivi e disponibili nei riguardi del prossimo e la cosa vi porterà sicuramente dei vantaggi. Dal punto di vista professionale, invece, è necessario osare.

1° Cancro: l'oroscopo del 1° luglio vi invita ad essere attenti. In amore stanno per succedere delle belle cose, ma dovete allargare i vostri orizzonti. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono cambiamenti.