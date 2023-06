Secondo le previsioni dell'oroscopo del 29 giugno 2023 i nati sotto il segno dello Scorpione devono essere meno litigiosi. I Leone, invece, farebbero bene a mollare un po' la presa in certe circostanze. I Pesci sono piuttosto impazienti e dovrebbero darsi una controllata.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: solitamente siete degli ossi duri, che difficilmente mollano la presa. Sia in amore sia nel lavoro è davvero molto difficile riuscire a farvi cambiare idea.

11° Pesci: siate un po' impazienti, pertanto, c'è il rischio di commettere degli errori dettati proprio dalla fretta.

Giornata produttiva sul lavoro, ma cercate di non sobbarcarvi di troppi impegni.

10° Ariete: le stelle vi invitano ad essere un po' più riflessivi. Cercate di riflettere attentamente prima di prendere una decisione importante. Buon momento per darsi da fare sul lavoro.

9° Toro: una persona appartenente al vostro passato potrebbe tornare nella vostra vita e mescolare un po' le carte. L'Oroscopo del 29 giugno vi invita ad essere molto cauti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno sono un po' confusi. Se vi trovate a svolgere un nuovo impiego, dovete darvi del tempo. Non abbiate la pretesa di andare da 0 a 100 in troppo poco tempo.

7° Cancro: nella vita bisogna rischiare, altrimenti non si arriva lontano.

In certi casi è necessario fare anche qualche salto nel vuoto, anche se non siete particolarmente propensi.

6° Scorpione: l'oroscopo del 29 giugno vi invita ad essere meno litigiosi. Spesso tendete a perdere la pazienza con troppa facilità, soprattutto con le persone a cui tenete di più.

5° Bilancia: giornata produttiva sul lavoro, ma anche nel privato.

Entro la fine di questa giornata, infatti, potreste ricevere una piacevole sorpresa che non vi aspettavate.

Oroscopo segni fortunati del 29 giugno

4° in classifica Capricorno: ci sono amori destinati a durare per sempre e altri che finiscono, dovete accettare la realtà e non vivere più nel mondo dei sogni. Nel lavoro è importante essere decisi

3° Sagittario: chi si trova ad affrontare dei cambiamenti potrebbe sentirsi un po' spaesato all'inizio, con un po' di tempo, però, vedrete che vi abituerete alla grande, quindi, non abbiate paura.

2° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del giorno 29 giugno vi esortano all'audacia. Non prendete troppo sul serio delle faccende che, in realtà, andrebbero prese con maggiore leggerezza.

1° Acquario: in amore farete faville. Ci sono delle occasioni che andrebbero colte al volo e non dovrebbero essere sprecate, soprattutto in ambito della libera professione.