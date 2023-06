Secondo le previsioni dell'oroscopo del 14 giugno, i nati sotto il segno della Vergine devono fare fronte a delle polemiche. I Sagittario sono in una fare di crescita e maturazione personale.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: ci sono un po' di polemiche a cui fare fronte, forse perché nell'ultimo periodo siete stati un po' troppo distratti e avete sottovalutato delle situazioni. Con la calma, però, si risolverà tutto.

11° Bilancia: questo potrebbe essere il momento giusto per fare una pulizia dei vostri affetti e dei vostri contatti.

Escludete dalla vostra vita tutte quelle persone che non sono in grado di migliorarla.

10° Pesci: se siete molto indecisi su una decisione da prendere, fareste bene a riflettere. Specie se si tratta di situazioni che riguardano il vostro futuro e la vostra carriera non siate frettolosi.

9° Capricorno: secondo l'Oroscopo del 14 giugno, i nati sotto questo segno devono tenere uro. Se credete al karma, non fermatevi e vedrete che riuscirete ad emergere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: in amore potrebbe esserci qualche piccolo contrattempo o momento di impasse. Questo vale soprattutto per chi è alle prime armi. Poco alla volta, però, vedrete che tutto filerà per il verso giusto.

7° Leone: non siate come le bandiere, che sventolano a seconda di come soffia il vento. Prendete una posizione e non abbiate paura di esporvi e di dimostrare chi siete realmente.

6° Scorpione: l'oroscopo del 14 giugno vi invita ad essere testarvi e reattivi. In amore è necessario dosare un po' l'impeto, altrimenti si rischia di sopraffare un po' troppo l'altro.

5° Sagittario: spesso vi siete sentiti sbagliati ed inadeguati e la cosa potrebbe avervi reso particolarmente deboli. Ma adesso potete risollevarvi con tenacia e con determinazione senza rimuginare sul passato.

Oroscopo segni fortunati del 14 giugno

4° in classifica Gemelli: pian piano state guadagnando molta più fiducia in voi stessi.

La cosa importante è iniziare. Dopotutto, si è sempre detto: "Chi ben comincia è a metà dell'opera".

3° Cancro: la stanchezza, poco alla volta, lascerà il posto alla determinazione. Nel lavoro siete molto testardi e questo vi permetterà di concretizzare dei sogni molto importanti.

2° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 14 giugno vi esortano ad essere propositivi. Ci vuole coraggio per mettersi in gioco e per cimentarsi in nuovi progetti e voi ne avrete da vendere in questo periodo.

1° Toro: dopo un po' di alti e bassi e di turbolenze, soprattutto dal punto di vista sentimentale, adesso vi sentirete sicuramente più leggeri. Approfittate di questo momento per fare nuove esperienze.