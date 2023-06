Per la giornata di venerdì 9 giugno 2023 l'oroscopo annuncia buone previsioni per l'Ariete e per i Gemelli, ci saranno invece delle sfide difficili per il Cancro.

A seguire approfondiamo le previsioni per tutti i segni dello zodiaco del 9 giugno, con la relativa classifica giornaliera.

L'oroscopo di venerdì: Ariete sentimentale

1° Ariete: potrete finalmente esternare i vostri sentimenti alla persona amata, magari con delle idee originali. Questa creatività al massimo potrà essere davvero molto utile anche per risollevare le sorti di un progetto lavorativo a cui tenete molto.

2° Gemelli: il legame che avete con la persona amata potrebbe incrementare le possibilità di esporvi di più e di fare qualche passo importante per consolidarlo. Secondo l'Oroscopo potreste avere dei colleghi disponibili con voi e scoprire anche qualche interesse in comune.

3° Leone: sarete disposti a fare moltissimo per la vostra famiglia e per la persona amata. Negli affari potreste finalmente mettere la parola 'fine' a qualche sacrificio che siete stati costretti a fare per far quadrare i conti. Secondo l'oroscopo avrete una serata eccezionalmente romantica.

4° Bilancia: gli affari andranno a gonfie vele, nonostante siate abbastanza stanchi da non godere appieno dei risultati. In amore sembrerà che qualcosa si smuova dopo tanto tempo, per cui valutate di spingere sull'acceleratore con una persona.

Acquario gentile

5° Capricorno: alcuni impegni vi daranno delle soddisfazioni buone sul piano finanziario e una prospettive di veder crescere la vostra carriera che potrebbe essere al di sopra delle vostre stesse aspettative. In famiglia regnerà un clima di serenità.

6° Sagittario: finalmente potrete dedicarvi di più a voi stessi, ma perdere di vista gli impegni in mattinata potrebbe darvi qualche grattacapo nel pomeriggio.

Secondo l'oroscopo avrete una buona propensione a fare qualcosa che finora avete sempre e soltanto desiderato.

7° Acquario: essere un po' più gentili in questo momento per niente facile aiuterebbe per potervi riappacificare con qualcuno di importante. Avrete un atteggiamento molto rilassato sul lavoro, anche se avrete un po' di tensione dovuta alla stanchezza.

8° Cancro: avrete molte sfide a cui andare incontro, però riuscirete facilmente a risolvere molte delle vostre problematiche sia personali che dal punto di vista professionale. Fare qualche piccolo strappo alla regola non farà male.

Sacrifici per Toro

9° Toro: dovrete fare qualche piccolo sacrificio a fronte di qualche spesa necessaria non soltanto per voi ma anche per l'ambito familiare. Inoltre potreste approfondire una nuova amicizia, forse a distanza.

10° Pesci: saranno essenziali dei risparmi in più se vorrete fare qualche progetto a cui tenete, per cui evitare di fare shopping o spese inutili sarebbe meglio.

11° Scorpione: avrete a che fare con tante cose da fare e nemmeno un attimo di tregua.

Secondo l'oroscopo potreste essere inclini alla solitudine, provate quindi a fare qualcosa che coinvolga maggiormente anche gli amici.

12° Vergine: dovrete necessariamente evitare l'ansia e lo stress, anche se il lavoro ne aggiungerà dell'altro. Cercate di ritagliarvi del tempo per voi stessi.