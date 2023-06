Le previsioni dell'oroscopo del 23 giugno invitano i Leone a essere un po' più pazienti nella vita. Gli Ariete, invece, devono guardarsi intorno.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: guardatevi intorno e non accontentatevi mai. Questo chiaramente se non vi sentite pienamente soddisfatti del punto in cui siete arrivati.

11° Leone: secondo le previsioni dell'Oroscopo del 23 giugno 2023, i nati sotto questo segno dovrebbero imparare a essere un po' più pazienti e attenti alle esigenze delle persone care, non solamente alle proprie.

10° Pesci: ci sono alti e bassi in amore, è il caso di non soffermarsi troppo sulle apparenze. Se ci tenete davvero a un rapporto cercate di andare oltre, in modo da arrivare al nocciolo delle questioni.

9° Toro: in amore vi sentite particolarmente audaci. Non siate troppo polemici e suscettibili, altrimenti potreste correre il rischio di sollevare delle discussioni un po' imbarazzanti e scoccianti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Gemelli: se siete indecisi forse è il caso di capire cosa vuole il vostro cuore. Ascoltate un po' di più l'istinto, e non abbiate paura di osare e di mettervi in gioco.

7° Vergine: l'oroscopo del 23 giugno vi invita a essere pronti a nuove avventure.

Non siate troppo rigidi e severi con voi stessi: questo è il tempo di mettervi in gioco e di osare.

6° Bilancia: i traguardi più lontani e difficili potrebbero essere quelli più belli e soddisfacenti. Non abbiate paura di dire quello che pensate, tenervi tutto dentro non vi sarà di nessun aiuto.

5° Capricorno: in amore è tempo di rischiare e di non arrendersi ai piccoli intoppi.

Le stelle vi invitano a guardare avanti a testa alta e a non arretrare mai, specie se ci tenete a conseguire un obiettivo.

Oroscopo 23 giugno primi quattro segni

4° in classifica, Acquario: in questo momento è di fondamentale importanza essere in pace con voi stessi. Non date spazio a brutti pensieri e alle preoccupazioni.

3° Scorpione: non è tempo di soffermarsi troppo sulle apparenze.

Soprattutto in amore, se siete ai primi incontri cercate di andare oltre e di capire meglio quello che provate.

2° Sagittario: siate espansivi e riconoscenti alla vita. Pensate ai traguardi che avete raggiunto e non soffermatevi sulle cose che non siete riusciti a guadagnarvi. Questo atteggiamento vi sarà di grande aiuto.

1° Cancro: ottimo momento per fare qualcosa che solitamente non avreste fatto. L'oroscopo del 23 giugno vi invita a osare e a mettere in gioco voi stessi e i vostri sentimenti.