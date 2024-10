L'oroscopo del mese di novembre prevede diversi cambiamenti per i segni dello zodiaco. Il Leone nutrirà una forte autostima, che gli permetterà di godere di una vita quotidiana spesso soddisfacente, mentre lo Scorpione sarà eloquente e avrà sempre una buona idea al lavoro per affrontare nuove sfide. Il Sagittario godrà di un cielo roseo in amore, mentre il Cancro sarà più collaborativo e creativo sul lavoro.

Previsioni oroscopo novembre 2024 segno per segno

Ariete: mese abbastanza buono. Sentirete una certa tranquillità nell'aria, che vi permetterà di assaporare ogni momento così come verrà.

In amore approfittate della prima parte del mese per mettere in risalto il vostro rapporto, perché poi il pianeta Venere in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione. Sul fronte professionale potrete contare su Mercurio e Marte in buon aspetto. I vostri progetti prenderanno finalmente la giusta direzione, e vi sentirete soddisfatti degli obiettivi che potrete raggiungere. Voto - 8️⃣

Toro: la prima parte del mese sarà molto importante per cercare di rimettere in sesto il vostro rapporto. Successivamente, quando Venere arriverà in trigono dal segno del Capricorno, potrete lasciarvi andare alle emozioni, e godere così di una vita sentimentale più interessante, anche se siete single. Sul posto di lavoro questo periodo sarà più impegnativo per voi, e non potrete permettervi di rallentare.

Attenzione inoltre a Marte in quadratura nella parte finale del mese. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni che vedono molte nubi passare sul vostro cielo. In amore, Venere in opposizione sarà una spina nel fianco nel vostro rapporto, ma non assumerete spesso atteggiamenti corretti nei confronti del partner. Anche nel lavoro potrebbero arrivare complicati imprevisti da risolvere, alcuni figli delle vostre decisioni.

Riflettete bene su quale strada sia più adeguata per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà un mese più che soddisfacente in campo professionale, anche se Marte e Mercurio presto non saranno più in una posizione così favorevole per voi. In ogni caso, avrete ancora la possibilità di raggiungere risultati interessanti, dimostrando un po’ d'impegno, collaborazione e creatività in più.

In amore sfruttate la prima parte di questo mese per fortificare il legame con la vostra anima gemella. L'arrivo di Venere in Capricorno nella seconda metà del mese potrebbe mescolare negativamente le carte per il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Leone: novembre non sarà affatto male grazie a queste stelle positive in continuo passaggio. In amore Venere illuminerà la vostra relazione di coppia nella prima parte del mese, per permettervi di brillare autonomamente con la persona che amate. Nel lavoro Mercurio arriverà in trigono, così come Marte passerà dal vostro segno. I prossimi progetti professionali potrebbero darvi qualche soddisfazione in più. Voto - 8️⃣

Vergine: il mese potrebbe non iniziare al meglio a causa di Venere in quadratura.

Fortunatamente, la situazione tenderà a migliorare nella seconda metà del mese, quando il pianeta dell'amore sarà in trigono. Cercate di mantenere un buon equilibrio all'interno della vostra relazione di coppia. In ambito professionale non ci saranno molte occasioni in questo periodo. Di contro, sarà un periodo interessante per preparare il terreno per le settimane successive. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale inizialmente positiva. Di contro, il pianeta dell'amore sarà poi di traverso, e potrebbe rendere difficile l'armonia con la persona che amate. Molto meglio il settore professionale. Questo mese sarà particolarmente produttivo, e con il giusto impegno, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare.

Voto - 7️⃣

Scorpione: Mercurio porterà buone idee da investire in campo professionale. Riuscirete a dire la vostra anche quando Mercurio lascerà il vostro cielo, grazie anche al vostro atteggiamento sempre eloquente. Attenzione però a Marte in quadratura, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Molto bene anche la sfera amorosa, soprattutto nella seconda parte del mese, quando il pianeta Venere si sposterà in sestile dal segno del Capricorno. Voto - 8️⃣

Sagittario: godrete di un cielo roseo in amore, soprattutto grazie a Venere in congiunzione. Avrete buone occasioni romantiche, che non dovrete lasciarvi sfuggire. Per quanto riguarda il lavoro avrete sempre il pieno controllo della situazione.

A volte potreste non raggiungere totalmente gli obiettivi che vi siete posti, ma in generale sarà un bene abbastanza produttivo. Voto - 8️⃣

Capricorno: vita amorosa che prenderà il decollo nella seconda parte del mese, quando Venere sosterà nel vostro cielo. Quest'ultima parte dell'anno si rivelerà carica di emozioni, anche quando il pianeta dell'amore passerà oltre. Non lasciatevi sfuggire le occasioni romantiche che arriveranno. Riguardo il lavoro alcune collaborazioni potrebbero iniziare ad assumere un ruolo sempre più centrale, che potrebbe darvi presto importanti soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che cambierà spesso, ma che non andrà a influire negativamente sulla vostra vita quotidiana.

La vostra relazione di coppia sarà comunque abbastanza soddisfacente. Attenzione soltanto a non esagerare quando ci saranno momenti di difficoltà tra voi. In campo professionale avrete cura dei vostri progetti grazie a Mercurio in sestile, ma con Marte in opposizione non sempre potreste sentirvi carichi. Voto - 7️⃣

Pesci: questo mese non inizierà al meglio a causa di Venere in quadratura. Fortunatamente, il pianeta dell'amore si sposterà in una posizione più agiata per voi, e vi spingerà verso una parte finale dell'anno più scoppiettante per la vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale dovrete essere capaci di inquadrare bene i vostri progetti fin da subito per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣