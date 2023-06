L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 24 giugno. Ansiosi di sapere come andrà la partenza del nuovo weekend? Certo che si, per cui iniziamo immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 24 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 24 giugno, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Si prospetta un periodo decisamente marchiato da un fastidioso quanto ridondante "sottotono", come del resto già ampiamente annunciato in precedenza.

Potrebbero manifestarsi anche circostanze rischiose, alcune in grado di mettere in pericolo l'intera giornata. Siate più duttili, evitate di ottenere le cose ad ogni costo: fate attenzione se nati in seconda decade! Amore: la giornata avrà un inizio un po' offuscato, con qualche irritazione da parte vostra. Tuttavia, col trascorrere delle ore, le cose miglioreranno notevolmente e avrete l'opportunità di distrarvi in piacevole compagnia. Un suggerimento: cercate di essere più pazienti con tutti, soprattutto nell'ambito lavorativo.

Scorpione: ★★. Ancora un'altra giornata negativa in vista? Sembra proprio di sì! Il vostro segno sarà sfidato da una Luna in posizione opposta a Saturno. Secondo l'oroscopo di sabato, parlando di affetti, il periodo non sarà affatto favorevole, anzi potrebbe presentare anche diversi ostacoli da superare.

L'opposizione negativa tra il pianeta dell'amore e l'astro saturniano sarà quindi il vostro punto debole. Un po' di nervosismo potrebbe anche compromettere i piani per la giornata o causare qualche turbolenza nella relazione di coppia. Per i single, potrebbe essere opportuno lasciar perdere progetti troppo impegnativi e approfittare del momento per fare chiarezza nella mente e nel cuore.

Lavoro: evitate di intromettervi in questioni che non vi riguardano. Tenete sotto controllo l'eccessiva generosità.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 24 giugno prospetta una giornata dalle immense potenzialità, tutte da sfruttare in modo fruttuoso e convincente. Una magnifica Luna ancora nel segno della Vergine, non mancherà di proteggervi da situazioni rischiose riguardanti affetti e sentimenti: siate propositivi, concreti, attivi e soprattutto siate "incantatori".

In amore, la giornata di sabato prevede che il partner vi offrirà in modo generoso il proprio cuore, pieno di amore e passione. Il cielo vi ammorbidirà e vi renderà sensibili alle dimostrazioni affettive: avrete voglia di dolcezza e la giornata vi aiuterà a comunicare senza intoppi con chi amate. Per i single, gli astri saranno dalla vostra parte e la fortuna potrebbe arrivare all'improvviso. Sarà più facile del solito inserirsi in nuovi ambienti, ricevere inviti e ottenere l'attenzione delle persone vicine: divertitevi come non avete fatto da tempo. Lavoro: la giornata sarà amichevole nei vostri confronti. Talento e determinazione garantiranno risultati sorprendenti nelle questioni pratiche.

Oroscopo e stelle del 24 giugno, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata in questione vi vedrà piuttosto in forma, con un sabato caratterizzato da totale normalità, tuttavia non negativo. Consigliabile compiere ciò che maggiormente stuzzica la fantasia, tuttavia, se possibile, evitate di concentrarvi esclusivamente su una singola attività che potrebbe non appassionare appieno. Amore: attraverso un progetto condiviso, riguardante la coppia, le anime si affineranno e verificherete se potete davvero contare l'uno sull'altro in ogni momento della vita. Per i single, è importante non accontentarsi delle convenzioni comuni di comportamento. Cercate invece una strada originale, non ancora percorsa, che sia unicamente vostra.

Lavoro: per sviluppare appieno le vostre competenze, è consigliabile allenarsi costantemente e dedicarsi con impegno, evitando di accontentarsi di aver svolto "solo" il vostro dovere.

Acquario: ★★★★. Giornata complessivamente abbastanza fluida, influenzata positivamente dal Sole in Cancro che forma un trigono con Saturno. Purtroppo, la Luna in Vergine risulterà opposta allo stesso Saturno, penalizzando il periodo. In amore, i problemi che avete affrontato nei giorni scorsi non vi preoccupano più tanto. Avete un obiettivo ben definito in mente e siete determinati a raggiungerlo a tutti i costi. Se ne vale la pena, perché non provarci? Per i single, è importante condividere il desiderio di svago e divertimento con la persona che avete nel cuore e che desiderate accanto a voi.

In questo modo eviterete che qualcun altro possa intralciare i vostri schemi. Nel lavoro, non solo oggi, ma sempre, è preferibile avere pochi alleati affidabili e onesti piuttosto che molti individui poco affidabili. In ogni caso, il vostro istinto vi guiderà verso le situazioni più opportune.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 24 giugno, prevede che potreste trovarvi di fronte a una sfida da affrontare. Se riuscirete a superarla nel modo migliore, avrete l'opportunità di mostrare il vostro talento e le vostre capacità. Se ci sono preoccupazioni o problemi irrisolti, non rifletteteci troppo, almeno in questo finale di settimana. Per quanto riguarda l'amore, continuare a non prendere una decisione chiara potrebbe essere dannoso per la vostra relazione sentimentale, che siate in coppia o single. Un atteggiamento mentale positivo, invece, sarà fonte di salute e benessere. Riguardo al lavoro, avete molti progetti in mente, ma non state facendo il massimo per portarne avanti almeno uno.