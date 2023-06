L'oroscopo del weekend che va dal 24 al 25 giugno prevede un Leone pronto a tutto in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, mentre il Sole porterà serenità ai Cancro. Scorpione verrà recupererà in amore grazie a un cielo più sereno, mentre Pesci potrebbe essere un po’ troppo impulsivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 24 al 25 giugno.

Previsioni oroscopo weekend 24-25 giugno 2023 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana dolce in amore per i nati del segno. Certo, il Sole si troverà in quadratura nel prossimo periodo, ma con Venere in buon aspetto avrete ancora tanti bei momenti da condividere con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza puntigliosi in quel che fate, da non trascurare alcun dettaglio. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali migliori dal punto di vista sentimentale per i nati del segno. La Luna sarà dalla vostra parte in questo weekend, ma con Venere in permanenza nel segno del Leone, non potrete pretendere più di tanto affinché il vostro rapporto funzioni. Sul fronte professionale sarete abbastanza determinati e incisivi in quel che fate, tanto da saper ottenere ciò che volete. Voto - 7️⃣

Gemelli: con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, l'oroscopo del prossimo weekend potrebbe non rivelarsi così entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti. Anche se Venere sarà favorevole, cercate di non superare certi limiti.

In ambito lavorativo sarete abbastanza produttivi grazie a Mercurio, evitando spiacevoli imprevisti. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale positiva per i nati del segno. La Luna vi sorriderà dal segno della Vergine, e riempirà il vostro rapporto di bei momenti da vivere insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale Giove e Saturno vi daranno una mano rendere proficui quei progetti più importanti.

Voto - 8️⃣

Leone: sarete pronti a tutto sul fronte sentimentale in questo fine settimana. Venere in congiunzione alimenterà la vostra sete d'amore e, single oppure no, con il giusto atteggiamento riuscirete a conquistare la vostra fiamma. Sul fronte professionale potreste avere buone idee da condividere con colleghi più abili di voi, che possano permettervi di raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 9️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione renderà molto interessante questo weekend dal punto di vista sentimentale. Avrete un buon rapporto con il partner, che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più profondo. Sul fronte professionale dovrete valutare attentamente la situazione considerato Mercurio in quadratura. Non tutte le vostre potrebbero rivelarsi efficaci. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un weekend positivo ed equilibrato per i nati del segno. In amore Venere porterà buone emozioni da condividere con la persona che amate. Se siete single non abbiate paura di trascorrere del tempo in più con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a far quadrare i conti e rendere i vostri progetti più produttivi.

Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in Vergine vi darà una tregua sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, godrete di una vita amorosa più tranquilla, ciò nonostante, sarà comunque difficile riuscire a fare conquiste. Per quanto riguarda il lavoro dovrete prendervi le vostre responsabilità quando sbagliate, e saper risolvere la questione. Voto - 6️⃣

Sagittario: fine settimana complicato dal punto di vista sentimentale, colpa della Luna in quadratura dal segno della Vergine. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, non sempre sarete così romantici o maturi nei confronti del partner. Anche sul fronte professionale non sarete così determinati a causa di Mercurio. Cercate di essere più concentrati in quel che fate.

Voto - 6️⃣

Capricorno: ottimo weekend per i nati del segno, esaltato dalla Luna in trigono. Per quanto riguarda i sentimenti, metterete al primo posto il vostro rapporto con il partner, tanto da dare vita a momenti davvero splendidi e da ricordare. In ambito lavorativo ci metterete una certa serietà in quel che fate, utile per mantenere alta la concentrazione e poter aspirare a qualcosa di più. Voto - 8️⃣

Acquario: il pianeta Venere non vi darà tregua neanche in quest'ultimo fine settimana di giugno. Single oppure no, preferirete spostare i vostri pensieri su altro piuttosto che sulla vostra relazione sentimentale. In ambito lavorativo Mercurio in trigono vi darà una mano con i vostri progetti, ciò nonostante farete comunque fatica a distinguervi.

Voto - 6️⃣

Pesci: non sarà un fine settimana così appagante per quanto riguarda i sentimenti. L'astro argenteo si troverà in opposizione, e potrebbe rendere il vostro rapporto con il partner più complicato del previsto. Anche sul fronte professionale potreste essere un po’ distratti, complice il pianeta Mercurio. Forse state pensando un po’ troppo alle vacanze. Voto - 6️