In questo articolo proporremo l'oroscopo dal 3 al 9 luglio 2023 segno per segno per iniziare l'estate alla grande.

I primi sei segni dello Zodiaco

Ariete: Sole, Venere e poi Marte vicino al tuo sole , ti faranno incontrare una persona con cui condividere il vostro entusiasmo per la vita. Questo vi renderà particolarmente frizzanti e simpatici. Chissà che non ci scappi l'amore vero! Se invece siete in coppia il vostro rapporto ritornerà come ai vecchi tempi. Dal punto di vista lavorativo sarà tutto legato alle vostre nuove idee che vi permetteranno di allargare gli orizzonti.

In questa settimana avrete bisogno anche di riposo: concedetevi una breve vacanza. Da Marte e dalla Luna deriveranno le contraddizioni del vostro carattere. I vostri numeri fortunati sono il 5 e il 54.

Toro: in campo sentimentale avrete momenti frenetici. Dal punto di vista lavorativo non è un gran momento, ma si stanno muovendo i pianeti positivi, che avvicinandosi al vostro sole, vi daranno la carica per eliminare con un taglio netto gli atteggiamenti negativi che non vi fanno progredire. Il vostro spirito combattivo avrà la meglio, ma una saggia diplomazia soprattutto in famiglia non guasterà. Sono in arrivo nuovi progetti lavorativi che vi toglieranno dalla mente ogni tipo di preoccupazione.

L'incontro Venere-Sole porterà armonia fra l'io intimo e la vita sociale, aspetto dal quale potrete trarre grande equilibrio e forza. I vostri numeri fortunati sono il 15 e il 18.

Gemelli: dovrete mettere a punto quello che desiderate fare e dare un taglio netto al superfluo. Gli incontri segreti e l'amore in tutte le sue forme saranno davvero gratificanti.

Dal punto di vista lavorativo il momento non è esilarante ma sarete capaci di adattarvi a tutto come i camaleonti. Tenete a bada la vostra ansia incontrollabile: se non la gestite ne sarete sommersi. Mercurio è nel vostro segno e questo vi donerà attitudine al commercio e a tutti i rami della cultura, ma al contempo un temperamento suscettibile e instabile.

I vostri numeri fortunati sono il 7 e il 48

Cancro: i pianeti a voi favorevoli vi permetteranno di ottenere i risultati che da tempo stavate aspettando. Cercate di avere pazienza e di guardare chiaramente ai vostri sentimenti senza mettervi sulla difensiva e rinchiudervi inutilmente. Il vostro punto debole è l'emotività che scaricate sulla vostra digestione. Prestate attenzione. Venere e Luna dominano il vostro segno e vi regaleranno sensibilità, amore per la casa e la famiglia, per il cibo e per la musica. I vostri numeri fortunati sono il 13 e il 33.

Leone: lasciate aperta la porta del cuore perché l'amore potrà arrivare da mille strade diverse. Per quanto riguarda il vostro lavoro siate meno intransigenti e non pensatevi sempre e solo nel giusto credendo di avere in tasca l'unica verità.

In questo periodo le vostre energie sono scarse: cercate di passeggiare nel verde e respirare aria buona. In questo periodo, con Marte nel vostro segno sarete nutriti dal desiderio di conquista e di continua ricerca di bellezza estetica. I vostri numeri fortunati sono il 29 e il 74.

Vergine: Marte vi aiuterà a farvi avanti quindi non indugiate a fare il primo passo verso la persona che vi interessa. Dal punto di vista lavorativo la vostra pignoleria vi complicherà la vita. Cercate di essere più leggeri, di dare un senso nuovo alla vostra vita, mettervi delle priorità e portare a termine i vostri progetti. In questo momento avete Saturno nel segno che vi darà una grande mano. Mercurio e Giove nel segno accrescono la vostra autorità, lo spirito pratico e aumentano il vostro desiderio di natura.

I vostri numeri fortunati sono il 19 e il 90.

I secondi sei segni dello Zodiaco

Bilancia: Venere vi sfida a mostrare tutte le vostre capacità di seduzione anche se questo vi rende insicuri, pigri e in qualche modo diminuiscono il fascino tipico del vostro segno. Un incontro con una persona recentemente conosciuta si renderà particolarmente intrigante. Dal punto di vista lavorativo non potete permettervi di perdere la concentrazione e dovrete metterci più impegno. In questo periodo di gran caldo avrete bisogno di riposo e di sali minerali. Il vostro segno è sotto l'influenza di Saturno che aggiungerà alla cordialità di Venere il senso della misura, ma anche l'ambizione di superare i vostri limiti.

I vostri numeri fortunati sono il 19 e l'85.

Scorpione: il vostro equilibrio interiore sarà messa a dura prova, ma la vostra intelligenza e la vostra capacità riusciranno a prendere in mano il timone della vostra anima. In amore, come sempre vi complicate la vita: attenzione alla passionalità che rischia di mettervi in situazioni rischiose e poco chiare. Sul lavoro riuscirete a far fronte ai vostri impegni con l'appoggio di Mercurio che vi spingerà ad un ritmo quasi frenetico. L'unione di Uranio e Plutone stimolerà il vostro spirito di ricerca, l'inventiva e l'indipendenza.

Sagittario: un incontro e un chiarimento sincero vi ridaranno la fiducia in voi stessi. dai pianeti in ottima posizione nel vostro segno arriveranno influenze gioiose e ricche di sorprese anche piccole che però vi renderanno più sereni.

La stagione che viene avanti vi darà la carica per sbocciare di nuovo. Rimandate un po' tutto e vivete alla giornata godendovi ogni momento. Nettuno e Giove sono nel vostro segno e questo influenzerà la vostra vita spirituale e sociale rendendovi una persona altruista e generosa e attenta all'ambiente in cui vivete. I vostri numeri fortunati sono il 12 e il 20.

Capricorno: finalmente un miglioramento nei rapporti personali vi farà capire cosa volete veramente dalla vita e riuscirete a spiegarlo anche alla persona che avete accanto. Siete sostenuti da un cauto Saturno e un vigoroso Marte, tanto che nei rapporti affettivi sarete meno ansiosi e più disponibili. Marte e Saturno nel segno accentueranno il tuo fare autoritario aumentandone l'ostinazione.

I tuoi numeri fortunati sono l'11 e l'1.

Acquario: l'atmosfera è troppo rovente per i vostri gusti e Marte ci mette del suo per portarvi a gesti drastici: attenzione perché non è il momento. Il vostro segno è per la comunicazione da usare nei migliore dei modi. Dovrete ancora aspettare perché i tempi per trovare l'anima gemella non sono ancora maturi. Pretendete il massimo, quindi dovete avere pazienza. Vi sentirete amati dalla vostra famiglia e dagli amici e qualcuno molto interessato a voi potrebbe farsi avanti. Nonostante il periodo stressante, la vostra salute è delle migliori. Venere e Urano nel segno vi spinge a puntare sempre più in alto ma soprattutto verso i più deboli e chi ha bisogno del vostro aiuto.

I vostri numeri fortunati sono il 24 e il 3.

Pesci: l'amore appena nato dovrete portarlo avanti con tanta buona volontà. Niente è gratuito nella vita, ma i pianeti della forza sono con voi e vi sostengono. Non fatevi distrarre da flirt passeggeri, non rovinate una storia importante e forse all'apparenza un po' noiosa per un colpo di testa. Dal punto di vista lavorativo siete particolarmente tranquilli e forse vi state preparando mentalmente alle vacanze. Ma avete ancora molte cose da sbrigare e quindi andateci piano. Attenzione alla dieta: una buona alimentazione farà la differenza. Mercurio e Nettuno, signori nel segno, offrono spiccate qualità ambivalenti, una ipersensibilità notevole, ed un nervosismo tale che se uniti danno una grande immaginazione ma anche un carattere volubile e umorale. I vostri numeri fortunati sono il 2 e il 62.