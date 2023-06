Secondo le previsioni dell'Oroscopo del 5 luglio, i nati sotto il segno del Toro devono essere meno lunatici. I Pesci, invece, si sentono un po' fuori contesto, urge una piccola pausa per i Capricorno.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: vi sentite un po' spaesati in alcuni contesti. Cercate di essere dinamici e di dare tempo al tempo. Meglio non essere troppo polemici su alcune faccende.

11° Ariete: le stelle vi invitano ad allargare i vostri orizzonti e a non pensare troppo al passato. La vita va presa a morsi e non c'è tempo per i ripensamenti e per piangere sul latte versato.

10° Bilancia: giornata molto intensa dal punto di vista delle emozioni. In ambito professionale potete allargare i vostri orizzonti ed essere più reattivi. L'oroscopo del 5 luglio vi esorta a non perdere le speranze.

9° Vergine: buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Se siete in attesa di una risposta importante che riguarda la sfera professionale, forse è il caso di essere pazienti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: se sentite che vi manca l'inventiva e la creatività, forse siete semplicemente stanchi. Se riuscite, cercate di prendervi un po' di tempo per voi per riflettere.

7° Sagittario: ci sono situazioni molto interessanti che potrebbero spingervi a farvi cambiare opinione su alcune faccende.

Le stelle sono favorevoli per quanto riguarda i nuovi progetti.

6° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 5 luglio sono molto favorevoli dal punto di vista sentimentale. Riuscirete a trovare una bella sintonia con il partner, quindi, non perdete tempo.

5° Gemelli: siete coraggiosi ed energici. Questo è un momento molto particolare dal punto di vista sentimentale.

Ci sono delle risposte in arrivo che potrebbero spingervi a valutare con occhi diversi delle persone.

Oroscopo segni fortunati del 5 luglio

4° in classifica Toro: se ci sono state delle incomprensioni nei giorni scorsi, adesso potete riprendervi. Non siate troppo lunatici e volubili, altrimenti le persone che vi circondano potrebbero stancarsi.

3° Scorpione: in amore avete bisogno di continui stimoli, altrimenti finite per stancarvi. Siete alla ricerca di emozioni forti, ma fate attenzione a quello che desiderate. Nel lavoro dovete osare di più.

2° Leone: i single potrebbero fare delle conoscenze molto interessanti. Cercate di allargare i vostri orizzonti e non fermatevi dinanzi alle apparenze. Le stelle vi invitano a seguire il vostro cuore.

1° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 5 luglio vi esortano ad essere attivi. Nel lavoro e in amore dovete essere lungimiranti. Date tempo al tempo e non abbattetevi.