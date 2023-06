L'oroscopo di mercoledì 28 giugno ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche, grazie all'analisi dei transiti planetari, possono svelare aspetti importanti della vita lavorativa, sentimentale e sociale. Alcuni segni zodiacali saranno pieni di energie, mentre altri non riusciranno a completare i loro obiettivi. Inoltre, la presenza della classifica consente di approfondire la posizione del proprio profilo in relazione a quella di tutti gli altri.

Previsioni astrologiche di martedì 28 giugno: i segni più fortunati

Capricorno (1° posto): sarete voi a essere i favoriti dalle stelle.

Il vostro carattere vi consentirà di affrontare tutte le situazioni con attenzione e coerenza. Cercherete di non distrarvi e di mostrarvi disponibili con il partner e con gli amici. Gli sforzi compiuti porteranno a raccogliere i frutti desiderati.

Ariete (2° posto): amerete approfondire diversi aspetti caratteriali. Vi concentrerete su voi stessi, senza ignorare i bisogni del partner. Sarete pronti a imparare nuove cose, sia dal punto di vista lavorativo che personale. Non cambierete idea facilmente, ma darete valore ai consigli.

Pesci (3° posto): sarete degli ottimi ascoltatori. Vi piacerà interagire sia con gli amici che con gli sconosciuti. La vostra curiosità vi porterà a porre tante domande.

Anche se qualcuno potrebbe non gradire, la maggior parte delle persone vi troverà spigliati e divertenti. La spontaneità sarà una caratteristica essenziale.

Leone (4° posto): sarete contenti di essere single. Non sentirete il bisogno di avere qualcuno accanto perché la vostra routine quotidiana sarà più che sufficiente per essere felici.

Dimostrerete autonomia e controllo, soprattutto sul lavoro. Inoltre, gestirete le emozioni con rispetto e attenzione.

Oroscopo del giorno 28 giugno: i segni al centro della classifica

Toro (5° posto): non sarà facile gestire la situazione sentimentale. Proverete delle emozioni profonde per il partner, ma alcuni suoi comportamenti vi faranno sorgere dei dubbi.

Per fortuna, riuscirete a compensare con le ottime condizioni lavorative. Sarete di esempio per i colleghi e brillerete come non mai.

Acquario (6° posto): il timore di ferire il partner ti spingerà a essere molto premuroso nei suoi confronti. Ti prenderai cura di ogni esigenza, anche a costo di dedicare tanto tempo ad attenzioni e regali. Le previsioni astrologiche, però, ti consigliano di non esagerare per evitare di ottenere l'effetto contrario.

Bilancia (7° posto): vi prenderete cura del vostro aspetto per essere sempre irresistibili. Vorrete lasciare il segno nella persona amata, ma rischierete di passare da un eccesso all'altro. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non esagerare e di mantenere il giusto equilibrio.

Cancro (8° posto): vi sembrerà di brancolare nel buio, almeno dal punto di vista sentimentale. Metterete in dubbio i vostri sentimenti perché temerete di non essere ricambiati. Vi tirerete indietro all'ultimo momento, cercando una valida giustificazione per il comportamento adottato.

Previsioni zodiacali del 28 giugno: gli ultimi posti

Gemelli (9° posto): tenderete a essere eccessivamente frettolosi. Non avrete la pazienza di portare a termine i vostri impegni e quindi passerete da un'attività all'altra. A fine giornata, rischierete di trovarvi ancora con moltissime cose da fare. Un aiuto concreto potrebbe arrivare dalla famiglia.

Vergine (10° posto): alcune persone cercheranno di ostacolare i vostri progetti.

Approcciarsi a loro sarà molto difficile, soprattutto per via della forte emotività. Cercherete di mantenere un atteggiamento distaccato, ma la rabbia potrebbe prendere il sopravvento nei momenti più inaspettati.

Scorpione (11° posto): la vita sentimentale continuerà ad avere un ruolo fondamentale sulla vostra insicurezza. Apparirete stanchi, feriti e delusi. Avrete bisogno di prendere le distanze da certe persone, però, non sempre il cuore seguirà la stessa direzione della ragione. Una decisione drastica potrebbe essere l'unica soluzione.

Sagittario (12° posto): non sarete ancora pronti a parlare dei vostri sentimenti. Preferirete nascondere la situazione per evitare domande intrusive. Le persone attorno a voi, però, potrebbero non comprendere il vostro punto di vista. Sfoghi rabbiosi e parole incontrollate non porteranno ad alcun risultato.